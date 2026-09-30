Copa Paraguay: Luqueño pondrá contra Olimpia toda la carne al asador

Nada de reservar a los mejores futbolistas para el campeonato Clausura. Es más, en el Sportivo Luqueño no existe ninguno que marque la diferencia en la actualidad. La tabla y el promedio no mienten.
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El entrenador auriazul Lucas Ramón Barrios presentará este jueves contra Olimpia su máximo potencial, como corresponde. El choque de los octavos de final de la Copa Paraguay se celebrará en el Defensores del Chaco, a las 19:00. El vendedor lidiará en cuartos con Recoleta FC.
El match entre auriazules y franjeados será arbitrado por Mario Díaz de Vivar, quien contará con la asistencia en las bandas de Julio Aranda y Diego Silva. El cuarto juez será César Avel Rolón, el encargado del VAR José Rodrigo Armoa, mientras que el asistente en cabina será Héctor Balbuena.
Una sola duda es la que tiene “La Pantera” Barrios para la conformación del equipo. La misma está en el centro de la defensa, con la inclusión de Adrián Brizuela o en su defecto Jonathan Díaz.
En las demás posiciones, la película está clara: Nicolás Campisi; Miguel Barreto, Brizuela o Díaz, Facundo Wiechniak y Axel Balbuena; Aldo Maíz, Fernando Benítez y Giovanni Bogado; Marcelo Ojeda, Iván Maggi y Óscar Ruiz.
Las entradas fueron fijadas en 30.000 guaraníes en Graderías, 40.000 en Plateas y 50.000 en Preferencias.