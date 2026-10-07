Eduardo Delmás: “Seguimos arriba peleando por el objetivo”

Olimpia regresó al primer lugar de la tabla de posiciones del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay. El Decano empató 1-1 con Nacional en el estadio Defensores del Chaco de la ciudad de Asunción en el cierre de la fecha 13 y aunque suma la misma cantidad de puntos que Libertad (26 unidades), es único líder por diferencia de goles.

Eduardo Delmás analizó el partido del Franjeado, que no pudo volver al triunfo tras la eliminación de la Copa Paraguay 2026 e igualó con uno de los aspirantes al título de Liga. “Fue un partido muy duro, es un rival muy bueno, creo que perdieron solo dos veces en el campeonato. Empezamos con el gol en desventaja y tuvimos que ir a buscar el empate”, expresó.

Eduardo Delmás: “Esto hay que dar vuelta”

“Encontramos el gol y creo que tuvimos oportunidades para ganar, pero no se nos pudo dar. A trabajar y a pensar ya en el partido que viene”, apuntó Delmás, quien fue titular y disputó los noventa minutos en Sajonia. “Esto hay que dar vuelta y seguimos ahí arriba peleando por el objetivo que es el campeonato”, aseguró el delantero de 19 años a Tigo Sports.

⚪️⚫️Eduardo Delmás fue la figura de Olimpia en el empate 1-1 ante Nacional y así analizó el partido.#AperturaAPF2026 pic.twitter.com/KIBqMAljcS — Tigo Sports (@TigoSportsPY) October 7, 2026

“En el primer tiempo no estuvimos mal, solo hubo una contra y encontraron el gol y se pusieron arriba. En el segundo tiempo también tuvimos más espacio, nos movimos más, tuvimos más oportunidades, pero lastimosamente no se nos dio la victoria. Rescatamos el segundo tiempo y a trabajar para el partido que viene que igual estamos ahí arriba”, finalizó el delantero.