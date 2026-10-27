Los dos jugadores de Cerro que están descartados vs. Olimpia

Cerro Porteño disputa una nueva edición del superclásico del fútbol paraguayo. El Ciclón recibe a Olimpia por la fecha 17 del torneo Clausura 2026: el partido más importante del país es el domingo 1 de noviembre, a las 17:00, hora de Paraguay, en el estadio La Nueva Olla de la ciudad de Asunción. A días del encuentro, Gustavo Costas tiene confirmado las bajas de dos jugadores.

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El Azulgrana no está en la pelea por el campeonato, pero tiene en disputa dos objetivos: romper la racha de cotejos sin ganar frente al Franjeado en Barrio Obrero y continuar descontando a Nacional (segundo) en la tabla acumulativa con el fin de clasificar directamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores si es que el tradicional rival es bicampeón de la Primera División de Paraguay.

¿Quiénes son los jugadores de Cerro que están descartados ante Olimpia?

Aunque faltan cinco días para el clásico, el entrenador argentino tiene definido a dos ausencias: Fabricio Dmínguez Huertas y Guillermo Benítez. Los dos laterales están descartados para recibir al puntero del certamen: el uruguayo y el paraguayo jugaron por última vez en el 2-2 con Sportivo Ameliano, el 18 de octubre, y quedaron fuera en el 3-1 sobre Sportivo San Lorenzo.

“No creo que lleguen al partido del domingo, pero no están desgarrados. Están entrenando bien, pero por ahora, por lo que hablé con el médico, es muy difícil que lleguen”, había expresado Gustavo Costas en la conferencia de prensa posterior al triunfo sobre el Rayadito en el estadio Defensores del Chaco de la ciudad de Asunción por la fecha 16 del torneo Clausura 2026.