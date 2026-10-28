Cerro Porteño y el drama de los arqueros para el clásico

Lejos de la pelea por el título del campeonato Clausura 2026, Cerro Porteño podría jugar distendido ante su público y así demostrar su mejor versión para tratar de lograr su primera victoria de la temporada contra su acérrimo rival, Olimpia.

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El último duelo liguero entre los grandes del año está fijado para el próximo domingo, en La Nueva Olla, a las 17:00.

El drama azulgrana pasa por la portería. Un puesto sensible en el que no pudo lograr alguien que se asiente tras la ida del argentino Alexis Martín Arias al Nacional uruguayo.

Actualmente, el titular es Ángel Isaías Martínez (24 años), quien se destacó en 2 de Mayo, pero que encontró una presión distinta en un club grande, a tal punto que deja más dudas que certezas. Lleva cinco presentaciones en “la mitad más uno”, sin llenar las expectativas.

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La opción que tiene el técnico Gustavo Costas es su compatriota Manuel Roffo (26), inicialista en el segundo semestre hasta que pasó a calentar el banco precisamente por un nivel lejos de lo esperado. Lleva 15 presentaciones con la casaca del más popular.

Con este panorama, es altamente probable que el “1” en el superclásico sea Roffo, ya que lamentablemente para los cerristas, Roberto Junior Fernández (38) se encuentra con problemas físicos que le impiden dar una mano. A esta altura, “Gatito” está más cerca del retiro que de su continuidad. Como profesional ejemplar, cumple al entrenar, pero no puede jugar.

La última vez que Roberto Junior custodió la valla de la institución en la que inició su extensa carrera fue el 30 de agosto pasado, en el empate 1-1 con Libertad. En dicha ocasión solo pudo actuar en el primer tiempo, siendo reemplazado por Roffo.

Los datos estadísticos refieren que Cerro Porteño perdió sus tres partidos del 2026 contra Olimpia. En realidad, en campo sucumbió en dos ocasiones. Una “caída” se dio mediante la adjudicación de los puntos al rival con el marcador de 3-0, por disturbios ocasionados por sus aficionados en el Defensores del Chaco, en el segundo choque de gigantes del torneo Apertura.