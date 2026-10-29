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Olimpia
29 de octubre de 2026 - 20:54

“Vitamina” Sánchez afina detalles para su visita a la Nueva Olla

El defensor argentino, Bryan Bentaberry está para ocupar la zaga central franjeada como acompañante de Mateo Gamarra en el Superclásico del domingo ante Cerro Porteño. (Foto: @elClubOlimpia)
El defensor argentino, Bryan Bentaberry está para ocupar la zaga central franjeada como acompañante de Mateo Gamarra en el Superclásico del domingo ante Cerro Porteño. (Foto: @elClubOlimpia)

Afinando los últimos cartuchos de la semana a falta de las prácticas de viernes y sábado, el entrenador franjeado, Pablo “Vitamina” Sánchez ultima detalles de cara al choque cumbre de este domingo en La Nueva Olla, un escenario donde el Decano mantiene un invicto histórico que data de octubre de 2021.

Por ABC Color
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Con los ensayos tácticos programados para este viernes y las tradicionales labores de pelota parada previstas para el sábado, Pablo “Vitamina” Sánchez termina de moldear la estrategia con la que Olimpia saltará al terreno de La Nueva Olla para disputar una nueva edición del Superclásico del fútbol paraguayo. La gran novedad en las prácticas de la semana pasó por la zaga central. El defensor Bryan Bentaberry se metió de lleno en el equipo titular para hacer dupla en la última línea con Mateo Gamarra.

Lea más: Arbitraje mundialista para el superclásico del domingo en La Nueva Olla

Esta variante se da por una cuestión de fuerza mayor: Juan Ángel Vera quedó totalmente descartado para el compromiso debido a una lesión muscular en el isquiotibial (dolencia que ya lo había marginado del reciente duelo ante Sportivo Ameliano). La apuesta por Bentaberry también responde a una decisión técnica, dejando relegado a Gustavo Vargas, quien cometió un penal en la jornada anterior frente a la “V” azulada que le dio vida al rival en Villeta.

Evaluando el rendimiento del último partido, el estratega franjeado analiza seriamente modificar el dibujo táctico y prescindir del doble punta de lanza. Para ganar mayor vértigo y amplitud por las bandas, Bernardo Romeo Benítez se perfila para ingresar en el extremo izquierdo en lugar de Carlos Sebastián Ferreira. Con esta modificación, el ataque franjeado quedará con Gabriel Ávalos como única y sólida referencia en el área rival.

El probable equipo para visitar La Nueva Olla

A la espera de los últimos movimientos previos al pitazo inicial del domingo a las 17:00, el once tentativo de Olimpia se alista de la siguiente manera: En el arco se ubicará Gastón Olveira. La línea defensiva estará conformada por Raúl Cáceres, Bryan Bentaberry, Mateo Gamarra y Alan “Coyote” Rodríguez. En el mediocampo se parará el tridente compuesto por Alex Franco, Richard Ortiz y Eduardo Delmás. Finalmente, el bloque ofensivo tendría a Fernando Cardozo por derecha, Gabriel Ávalos en el centro y Bernardo Romeo Benítez por izquierda.

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