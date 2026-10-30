ABC
30 de octubre de 2026
Ir a ABC en el Este
Mesa con EVP
ABC TV de 20:00:00 a 20:59:00
Ver ABC TV
De Todo un Poco
ABC Cardinal AM de 21:00 a 23:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 18:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
Mesa con EVP
ABC TV de 20:00:00 a 20:59:00
Ver ABC TV
22º
Ahora
ver más
22º
Ahora
HOY
Min
15º
Máx
30º
undefined 2026-10-31
Min
17º
Máx
33º
undefined 2026-11-01
Min
19º
Máx
35º
undefined 2026-11-02
Min
20º
Máx
26º
undefined 2026-11-03
Min
20º
Máx
34º
undefined 2026-11-04
Min
23º
Máx
28º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.790
Venta
6.120
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Olimpia
30 de octubre de 2026 - 22:02

Olimpia afina el equipo para defender la punta y estirar su invicto en La Nueva Olla

El argentino Pablo 'Vitamina' Sánchez durante el entrenamiento de Olimpia en la Villa Olimpia, en Fernando de la Mora, Paraguay.
El argentino Pablo 'Vitamina' Sánchez durante el entrenamiento de Olimpia en la Villa Olimpia, en Fernando de la Mora, Paraguay.@elClubOlimpia

A falta del último ensayo de pelota parada marcado para el sábado, el Decano tiene prácticamente definida la base que buscará defender el liderato del campeonato este fin de semana en un reducto donde mantiene una imbatibilidad que se extiende desde octubre de 2021.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

El panorama en el campamento franjeado quedó prácticamente despejado tras las dudas de los primeros días de la semana. En la defensa, el uruguayo Bryan Bentaberry se consolida como el acompañante de Mateo Gamarra en la zaga central. El zaguero ingresa en lugar de Gustavo Vargas, quien había sido titular en la victoria previa ante Sportivo Ameliano en Villeta, donde cometió el penal que metió en partido al rival. De esta forma, el charrúa volverá a tener rodaje desde el vamos tras su última presencia en el once inicial el pasado 13 de septiembre frente a Sportivo Luqueño.

La gran duda táctica y el regreso al tridente ofensivo

La otra incógnita en la cabeza del técnico “Vitamina” pasa por el extremo izquierdo del ataque. El equipo se alista para volver a su esquema tradicional de dos extremos y una sola referencia en ofensiva, luego de haber apostado en las últimas tres jornadas por la fórmula del doble nueve. Con este cambio táctico, Carlos Sebastián Ferreira dejará su lugar en el once para abrirle paso a la pelea por la banda izquierda, una pulseada que disputan el argentino Franco Alfonso y el concepcionero Bernardo Romeo Benítez. Ellos completarán la línea de tres atacantes junto a Fernando Cardozo por derecha y a Gabriel Ávalos como única referencia de área.

El probable once decano para visitar a Cerro Porteño en La Nueva Olla

A la espera de afinar los últimos detalles tácticos, Olimpia saltará al campo de juego con Gastón Olveira en el arco; una línea defensiva conformada por Raúl Cáceres, Bryan Bentaberry, Mateo Gamarra y Alan “Coyote” Rodríguez; un mediocampo integrado por el tridente compuesto por Alex Franco, Richard Ortiz y Eduardo Delmás; mientras que en el bloque ofensivo se ubicarán Fernando Cardozo por la derecha, Gabriel Ávalos en el centro y la duda entre Franco Alfonso o Bernardo Romeo Benítez por la izquierda.

Lo
más leído
del día

01
Nacionales
Video: estadounidense que fue “expulsado” del país, volvió y causó disturbios en Asunción
Ver más
02
Política
Acuerdo que pretendía Zenaida Delgado la comprometía a pagar los préstamos de las funcionarias
Ver más
03
Nacionales
“Un campo de guerra”: un paraguayo sobrevivió al choque de trenes en España y relata cómo fue
Ver más
04
Policiales
Mbocayaty: tres fallecidos y una herida grave tras choque frontal entre camión y automóvil
Ver más
05
Política
Video: sobrino de Zenaida, funcionario del Senado, “casi se desmaya” por preguntas de la prensa
Ver más

Te puede interesar