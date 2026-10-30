Olimpia afina el equipo para defender la punta y estirar su invicto en La Nueva Olla

El panorama en el campamento franjeado quedó prácticamente despejado tras las dudas de los primeros días de la semana. En la defensa, el uruguayo Bryan Bentaberry se consolida como el acompañante de Mateo Gamarra en la zaga central. El zaguero ingresa en lugar de Gustavo Vargas, quien había sido titular en la victoria previa ante Sportivo Ameliano en Villeta, donde cometió el penal que metió en partido al rival. De esta forma, el charrúa volverá a tener rodaje desde el vamos tras su última presencia en el once inicial el pasado 13 de septiembre frente a Sportivo Luqueño.

La gran duda táctica y el regreso al tridente ofensivo

La otra incógnita en la cabeza del técnico “Vitamina” pasa por el extremo izquierdo del ataque. El equipo se alista para volver a su esquema tradicional de dos extremos y una sola referencia en ofensiva, luego de haber apostado en las últimas tres jornadas por la fórmula del doble nueve. Con este cambio táctico, Carlos Sebastián Ferreira dejará su lugar en el once para abrirle paso a la pelea por la banda izquierda, una pulseada que disputan el argentino Franco Alfonso y el concepcionero Bernardo Romeo Benítez. Ellos completarán la línea de tres atacantes junto a Fernando Cardozo por derecha y a Gabriel Ávalos como única referencia de área.

El probable once decano para visitar a Cerro Porteño en La Nueva Olla

A la espera de afinar los últimos detalles tácticos, Olimpia saltará al campo de juego con Gastón Olveira en el arco; una línea defensiva conformada por Raúl Cáceres, Bryan Bentaberry, Mateo Gamarra y Alan “Coyote” Rodríguez; un mediocampo integrado por el tridente compuesto por Alex Franco, Richard Ortiz y Eduardo Delmás; mientras que en el bloque ofensivo se ubicarán Fernando Cardozo por la derecha, Gabriel Ávalos en el centro y la duda entre Franco Alfonso o Bernardo Romeo Benítez por la izquierda.