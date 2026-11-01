Olimpia tras ganar el clásico: “Papá siempre va a estar...”

Victoria de jerarquía en Barrio Obrero

El superclásico del fútbol paraguayo tuvo todos los ingredientes imaginables, tanto dentro como fuera de la cancha. Después de un preámbulo caliente marcado por la tensión institucional, Olimpia demostró su jerarquía en el terreno de juego y se impuso por 2-0 ante Cerro Porteño en plena Nueva Olla. El golpe fue absoluto para el “Ciclón”, que vio como el equipo de Pablo “Vitamina” Sánchez ganaba el cuarto clásico en la temporada, obteniendo pleno de triunfos.

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La chicana: “Papá siempre va a estar”

Como ya es costumbre en el folklore del fútbol moderno, el triunfo no tardó en trasladarse al plano digital. Las redes sociales de Olimpia se convirtieron en un hervidero de cargadas hacia el rival de toda la vida. Una de las publicaciones más comentadas incluyó una imagen del capitán Richard Ortiz levantando a Pablo Vegetti, acompañada del irónico mensaje: “Arriba, no pasa nada. Papá siempre va a estar para los días difíciles”.

Arriba, no pasa nada. Papá siempre va a estar para los días difíciles. pic.twitter.com/wnBLNallvO — Club Olimpia (@elClubOlimpia) November 1, 2026

La venganza es un plato que se sirve en zapatillas

Sin embargo, el dardo más afilado y celebrado por los hinchas franjeados tuvo relación directa con el escándalo de la previa. Cabe recordar que los encargados de seguridad de Cerro Porteño habían intentado bloquear la salida del plantel olimpista para el tradicional reconocimiento de la cancha, argumentando su descontento porque los futbolistas —con Richard Ortiz a la cabeza— pretendían pisar el césped en zapatillas.

Lejos de dejarlo pasar, la institución decana utilizó la mítica zapatilla del capitán Richard Ortiz como estandarte posterior al partido, desatando una marea de comentarios, memes y burlas que terminaron de encender los festejos de todo el mundo franjeado tras la conquista en Barrio Obrero.