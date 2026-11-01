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Olimpia
01 de noviembre de 2026 - 23:53

Olimpia tras ganar el clásico: “Papá siempre va a estar...”

El capitán Richard Ortiz y el zaguero Bryan Bentaberry intentan animar al delantero de Cerro Porteño, tras el triunfo de Olimpia en el Superclásico en La Nueva Olla. (Foto: @elClubOlimpia)
El capitán Richard Ortiz y el zaguero Bryan Bentaberry intentan animar al delantero de Cerro Porteño, tras el triunfo de Olimpia en el Superclásico en La Nueva Olla. (Foto: @elClubOlimpia)

El “Franjeado” se quedó con el superclásico paraguayo en territorio enemigo con una victoria categórica. Tras el pitazo final, el club aprovechó las redes sociales para ajustar cuentas con el eterno rival y mofarse del polémico incidente con las zapatillas en la previa.

Por ABC Color
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Victoria de jerarquía en Barrio Obrero

El superclásico del fútbol paraguayo tuvo todos los ingredientes imaginables, tanto dentro como fuera de la cancha. Después de un preámbulo caliente marcado por la tensión institucional, Olimpia demostró su jerarquía en el terreno de juego y se impuso por 2-0 ante Cerro Porteño en plena Nueva Olla. El golpe fue absoluto para el “Ciclón”, que vio como el equipo de Pablo “Vitamina” Sánchez ganaba el cuarto clásico en la temporada, obteniendo pleno de triunfos.

Lea más: Olimpia, con dos golazos, mantiene su hegemonía sobre Cerro Porteño en la Nueva Olla

La chicana: “Papá siempre va a estar”

Como ya es costumbre en el folklore del fútbol moderno, el triunfo no tardó en trasladarse al plano digital. Las redes sociales de Olimpia se convirtieron en un hervidero de cargadas hacia el rival de toda la vida. Una de las publicaciones más comentadas incluyó una imagen del capitán Richard Ortiz levantando a Pablo Vegetti, acompañada del irónico mensaje: “Arriba, no pasa nada. Papá siempre va a estar para los días difíciles”.

La venganza es un plato que se sirve en zapatillas

Sin embargo, el dardo más afilado y celebrado por los hinchas franjeados tuvo relación directa con el escándalo de la previa. Cabe recordar que los encargados de seguridad de Cerro Porteño habían intentado bloquear la salida del plantel olimpista para el tradicional reconocimiento de la cancha, argumentando su descontento porque los futbolistas —con Richard Ortiz a la cabeza— pretendían pisar el césped en zapatillas.

Lejos de dejarlo pasar, la institución decana utilizó la mítica zapatilla del capitán Richard Ortiz como estandarte posterior al partido, desatando una marea de comentarios, memes y burlas que terminaron de encender los festejos de todo el mundo franjeado tras la conquista en Barrio Obrero.

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