Vitamina Sánchez: “Este grupo es para sacarse el sombrero”

El universo franjeado vive horas de plena euforia tras abrochar un nuevo éxito en el duelo tradicional. Con este resultado, el entrenador de Olimpia, Pablo “Vitamina” Sánchez, estiró su impresionante racha perfecta: su cuarto triunfo en la misma cantidad de presentaciones ante Cerro Porteño. Lejos de conformarse con la estadística, el estratega valoró la madurez competitiva de sus dirigidos para saber sufrir, administrar las ventajas y sacar provecho de una fecha propicia en el campeonato.

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Solidez, jerarquía y lectura táctica

Haciendo un balance del desarrollo, el DT reconoció que el trámite exigió un plan de juego diferente al habitual, donde la inteligencia táctica pesó más que la posesión prolongada. “Para mí fue maravilloso, fue maravilloso el triunfo. Por la manera, porque no siempre se puede jugar bien o no siempre se puede ser protagonista desde la tenencia. Hoy, de hecho, no lo fuimos, sino que mostramos como un equipo recontra sólido, un equipo que manejó muy bien los tiempos del partido y manejó muy bien los parciales del partido, el resultado que se estaba dando; y también demostramos que tenemos jugadores con muchísima jerarquía”.

El estratega hizo hincapié en el esfuerzo colectivo, personalizando en la labor defensiva y en la jerarquía individual para destrabar un encuentro de máxima tensión. “Pero no hablo solamente por el gol de Eduardo Delmás, que fue maravilloso, sino por los defensores Gastón Olveira, Richard Ortiz, los que salieron, los que entraron: hicieron un desgaste muy, muy, muy grande y, obviamente, que nos deja felices. Era un domingo para aprovechar lo que había pasado con algunos equipos que habían dejado puntos en el camino”.

Depender de uno mismo y mirar el objetivo mayor

La victoria adquiere un valor estratégico fundamental en la lucha por el título. El argentino destacó la lectura que hicieron del contexto de la fecha para capitalizar los traspiés ajenos y afianzar la ilusión de retener la corona. “Entonces, nosotros teníamos que ser inteligentes; no iba a ser determinante el resultado, pero sí muy importante poder seguir dependiendo de nosotros mismos. Íbamos a depender de nosotros mismos en caso de que no nos vaya bien, pero soñábamos con que nos vaya bien para tener una ventaja un poquito más grande”.

Prohibido relajarse: se viene una semana clave

El cuerpo técnico sabe que el calendario no da tregua. Por ello, el festejo familiar y íntimo durará poco tiempo antes de enfocar los cañones hacia lo que se viene. “Nos toca una semana posclásico con mucha competencia, no hay para relajarse. Sí, disfrutar, porque íntimamente cada uno con sus amigos, con su familia lo hará y se lo merece, porque hicieron un sacrificio, un esfuerzo muy grande y fueron muy inteligentes. Pero bueno, a dar vuelta rápido la página para encarar lo que viene, que no va a ser para nada sencillo”.

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Finalmente, el DT cerró con un mensaje de total respaldo a su plantel, resaltando la campaña perfecta ante los tradicionalistas rivales y ratificando la gran ambición del semestre: el bicampeonato. “Entonces, más que nada felicitarlos a los chicos, porque tuvieron una capacidad durante lo que va del año de ganar todos los clásicos, un partido tan importante, tan difícil, de tanta emoción, de tanta tensión. Y la verdad que este grupo es para sacarse el sombrero; ojalá que seamos inteligentes, capaces y logremos lo que soñamos, que es el bicampeonato”.