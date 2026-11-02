Olimpia, un campeón que necesita del respaldo de su afición

Con cuatro puntos de ventaja al frente de la clasificación respecto a su inmediato perseguidor, que es Nacional, Olimpia se encamina a la conquista del título del campeonato Clausura, después de haber logrado en el primer semestre la corona del Apertura.

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“Hinchas del Olimpia, que explote el Defensores del Chaco”, dice el anuncio de la venta de las entradas para el choque de mitad de semana contra Recoleta FC, a cumplirse en Sajonia, a las 21:15.

El objetivo de contar con la masiva concurrencia pasa por el componente económico. Cuanto más alta sea la recaudación, mejor será para la tesorería, que además de abonar los salarios, permanentemente debe pagar los premios por los buenos resultados que viene cosechando el equipo de Pablo “Vitamina” Sánchez, que viene de vencer por 2-0 a Cerro Porteño en La Nueva Olla.

Los precios de las localidades oscilan entre 20.000 y 100.000 guaraníes, con el asterisco para los menores, que deben abonar G. 10.000 en cualquiera de los sectores. Los pases pueden ser adquiridos a través de Tuti.

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El conductor del Expreso, Pablo Andrés Sánchez, se convirtió en el primer entrenador en ganar con Olimpia los cuatro clásicos de una misma temporada, tres en campo y uno mediante la resolución del tribunal disciplinario por disturbios generados por los hinchas cerristas en la primera parte del año.

“Vitamina” llegó a 50 partidos dirigidos en el gigante del capitalino barrio Mariscal López, con un balance de 32 triunfos, 10 empates y 8 caídas, con el 70 por ciento de efectividad al conquistar 106 puntos de 150 posibles.