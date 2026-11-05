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Olimpia
05 de noviembre de 2026 - 17:22

¿Puede Olimpia gritar campeón en Encarnación?

El equipo presentado por el entrenador de Olimpia, Pablo "Vitamina" Sánchez para enfrentar a Recoleta FC por la decimoctava ronda del torneo Clausura 2026.
El equipo presentado por el entrenador de Olimpia, Pablo "Vitamina" Sánchez para enfrentar a Recoleta FC por la decimoctava ronda del torneo Clausura 2026.

El torneo ingresa en su recta de definición y este sábado, desde las 17:00, Encarnación acaparará todas las miradas con el “clásico más añejo” entre Olimpia y Guaraní. La ilusión de la hinchada franjeada es total, pero la gran incógnita ya se instaló en el aficionado: ¿tiene el Decano chances matemáticas de levantar la estrella 49 a tres fechas del final del torneo Clausura 2026?

Por ABC Color
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Las matemáticas responden un rotundo “no”. Por más que el conjunto franjeado cumpla con su tarea y derrote al Aborigen en el estadio Villa Alegre, de la “Perla del Sur”, el título tendrá que esperar, ya que los números todavía benefician y le dan vida a sus escoltas más cercanos.

Lea más: Olimpia: una nueva estrella en el firmamento franjeado

El desglose de las cuentas en la lucha por el título

Para comprender por qué la vuelta olímpica no podrá darse este fin de semana, hay que mirar con los enfrentamientos de sus perseguidores directos, Nacional y Libertad, que se enfrentarán el sábado, desde las 19:30, en Tuyucuá. Si Olimpia gana su compromiso en Encarnación, escalará hasta los 42 puntos. Sin embargo, esto es lo que pasará según cada escenario con sus escoltas:

Si Nacional gana su partido ante Libertad, el elenco comandado por Víctor Ceferino Bernay alcanzará las 35 unidades. Quedará a una distancia de siete puntos de la cima cuando todavía queden nueve por disputarse. Además, la Academia cuenta con ventaja a favor en los duelos directos ante el Decano, con un triunfo en la primera rueda (2-0) y empate (1-1) en la revancha, lo que le otorga un reaseguro en caso de igualdad final.

Si Libertad es el que se impone en su duelo ante el cuadro académico, el “Gumarelo” se ubicará a nueve puntos de Olimpia. Como ambos equipos se repartieron los triunfos con idénticos resultados (1-0), en sus enfrentamientos directos durante el año, el siguiente criterio de desempate en una hipotética igualdad de puntos al final del certamen se definiría por la diferencia de goles general, en la que el Decano posee una gran diferencia a su favor.

Si Nacional y Libertad empatan en su encuentro en el estadio La Huerta, el conjunto tricolor será el único que mantendrá chances matemáticas con vida. Quedará exactamente a nueve unidades de la cima con nueve puntos exactos por jugarse en el calendario. Esto lleva a que deberá ganar todos sus partidos restantes y esperar que el equipo dirigido por Pablo “Vitamina” Sánchez no logre puntuar.

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