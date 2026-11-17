La ausencia obligada más pesada en la última línea es la de Mateo Gamarra. El defensor central cumplirá una fecha de suspensión por acumulación de cinco tarjetas amarillas, tras recibir su quinta amonestación en el duelo frente a Guaraní. Para ocupar su lugar junto a Bryan Bentaberry, el candidato es Juan Ángel Vera, quien ya superó sus inconvenientes físicos, integró el banco de suplentes en Encarnación frente al Legendario y se perfila para arrancar de titular ante su exequipo.

En el mediocampo, Alex Franco encendió las alarmas en campamento franjeado. Si bien formó parte del entrenamiento matinal, terminó con molestias físicas y su presencia para el domingo se maneja con extrema cautela. En caso de no llegar el volante oriundo de la ciudad de Villeta, su lugar podría ser cubierto por Juan Fernando Alfaro, quien busca recuperar continuidad tras superar la lesión qu lo había dejado al margen por tres fechas .

Se aguarda por los seleccionados albirrojos

El estratega franjeado espera con los brazos abiertos la reincorporación de los futbolistas que estuvieron afectados a la Selección Paraguaya bajo las órdenes del entrenador argentino Gustavo Alfaro en la gira por el continente asiático (Singapur y Japón).

El guardameta Gastón Olveira custodió el arco y disputó los segundos 45 minutos en el amistoso frente a Singapur. El joven mediapunta Eduardo Delmás tuvo su bautismo con la absoluta de la Albirroja, sumando 74 minutos en cancha, mientras que Mateo Gamarra tuvo una intensa participación al ingresar en el tramo final frente a Singapur y completar todo el exigente compromiso ante Japón.

Los tres futbolistas emprenderán el retorno al país y pisarán suelo paraguayo este jueves. Tras una evaluación médica y física por parte del cuerpo técnico, se acoplarán de lleno a las movilizaciones el viernes en la Villa Olimpia, quedando a disposición absoluta de “Vitamina” Sánchez para la gran cita dominical el portero y el “enganche”.