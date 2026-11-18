Una ronda que podría ser decisiva es la que afronta Olimpia, que el próximo domingo lidiará contra el Sportivo Trinidense, a las 18:00, por la vigésima fecha del campeonato Clausura 2026.

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Los futbolistas convocados a la selección, Gastón Olveira, Mateo Gamarra y Eduardo Delmás, llegarán al país hoy tras la expedición albirroja en Singapur. El “Sargento” Gamarra no podrá participar del choque contra la Cruz amarilla por acumulación de cinco tarjetas amarillas.

Otra baja franjeada es el volante Alex Franco, quien se encuentra bajo cuidado médico por una lesión que sería muscular.

La fiesta dominical será a estadio lleno. El club anunció que las localidades en Sur, Preferencias A, B y D están agotadas, quedando pocos lugares para Norte (30.000 guaraníes), Plateas (40.000), Preferencias C (90.000) y Vip Albirroja (120.000). Al mediodía se reportaron más de 29.000 localidades expedidas, entre canjeadas por los socios y vendidas. Los pases pueden ser adquiridos a través de Ticketea.

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El equipo que presentaría el conductor del Expreso Decano, Pablo Andrés “Vitamina” Sánchez, es el compuesto por: Gastón Olveira; Raúl Cáceres, Juan Ángel Vera, Bryan Bentaberry y Alan Rodríguez; Fernando Cardozo, Juan Fernando Alfaro, Richard Ortiz y Eduardo Delmás; Franco Alfonso y Gabriel Ávalos.

Olimpia y Trinidense se enfrentarán por quinta vez en la temporada (incluyendo la Copa Sudamericana), con un balance de tres victorias del gigante del barrio Mariscal López y una de los auriazules de Santísima Trinidad.