Olimpia tiene el fin de semana la primera oportunidad de certificar el bicampeonato de Liga. El Decano enfrenta al escolta Sportivo Trinidense por la fecha 20 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay. El partido es el domingo 22 de noviembre, a las 18:00, hora de nuestro país, en el Defensores del Chaco de Asunción.

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A cuatro días del encuentro, el Franjeado vendió/canjeó más de 29.000 entradas, según reveló Malte Melgarejo al Cardinal Deportivo. “Con este ritmo, hoy se agotarían las entradas”, contó. El gerente general del club contó que restan 800 lugares en VIP Albirroja y unas 3.500 localidades en Gradería Norte. Los demás sectores están agotados.

Olimpia: controles estrictos y portones abiertos desde las 15:00

Melgarejo avisó realizarán controles estrictos a los hinchas para ingresar al estadio. “Doble anillo de seguridad y un control muy estricto de la documentación, que debe coincidir con la entrada que debe ser virtual o física. Es para evitar que el aforo no sea superado por gente que va de otra forma”, mencionó. Los portones estarán abiertos desde las 15:00.