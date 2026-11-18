Al ser consultado sobre las versiones que circulaban en otros medios, Jani Delmás fue tajante al señalar: “Vi que a través de otro programa salió la información de que el Real Madrid estaría cerrando operación con Edu a través de un intermediario de nombre Renzo Duarte, y lo que yo puedo decir, es que desmiento categóricamente eso. Este señor Renzo Duarte nunca tuvo ningún tipo de contacto conmigo, mucho menos ninguna autorización de mi parte, y tampoco tiene ninguna autorización firmada del Club Olimpia para negociar en nombre del club un posible traspaso de Edu”.

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Asimismo, el representante advirtió sobre la gravedad de los documentos presentados públicamente, indicando: “De hecho, a otro programa llegó una autorización con la firma del presidente Rodrigo “Coto” Nogués, la cual él ya desmintió al que maneja este programa, diciéndole que esa no es su firma; entonces, me parece hasta irresponsable lo que está pasando. Y bueno, aprovechar para reiterar que desmiento categóricamente que este señor Renzo tenga ningún tipo de autorización, ni verbal ni escrita, para negociar un posible traspaso de Eduardo Delmás a ningún lugar”.

🗣️"Salió la información que Eduardo Delmás estaría cerrando su traspaso al Real Madrid por medio de un intermediario. Desmiento categóricamente esa información, este señor Renzo nunca se contactó conmigo, y no tiene ninguna autorización firmada por Olimpia"



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Basándose en su experiencia previa con la transferencia de Sergio Díaz, detalló cómo se maneja habitualmente la institución española: “También escuché que utilizó el nombre de Juni Calafat (actual jefe de ojeadores y director de fútbol internacional del Real Madrid), que es con quien yo hice de principio a fin la operación de Sergio Díaz al Real Madrid en su momento, con quien sigo manteniendo una relación; y también puedo decir, por experiencia, que el Real Madrid no se maneja de esa manera: el Real Madrid va directamente al agente del jugador o, en su defecto, al club. El Real Madrid no necesita ni utiliza intermediarios, entonces es importante también recalcar eso”.

Finalmente, enfatizó que más allá de un posible futuro deportivo, el foco del problema pasa por la falta de seriedad en el manejo de la información: “No hay absolutamente ningún tipo de información al respecto, y por eso vuelvo y digo que hasta me parece un poco irresponsable sacar una información como esta, que no tiene ningún tipo de veracidad; pero estamos hablando de que si se puede dar, no se puede dar, si se puede dar al Madrid, se puede dar a otro club, eso pasa a un segundo plano: estamos hablando acá de este manejo, que no corresponde en absoluto”.