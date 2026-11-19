Integran el elenco inicialista en la jornada que podría ser consagratoria es el sueño de todo futbolista. La chance se le presenta a Esteban Matus debido a la lesión muscular que arrastra el lateral izquierdo Alan “Coyote” Rodríguez, componente del elenco estable del Olimpia.

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El domingo, el más ganador de nuestro fútbol oficiará de local en el Defensores del Chaco para enfrentar a Trinidense, a las 18:00, por la vigésima fecha (antepenúltima) del campeonato Clausura 2026.

Al Expreso Decano, guiado técnicamente por el argentino Pablo Andrés “Vitamina” Sánchez, le bastará un punto para su segunda corona de la temporada, que representaría la 49ª estrella liguera de la temporada.

Además de Rodríguez, las otras deserciones franjeadas son Alex Franco, también bajo cuidado médico, y Mateo Gamarra, suspendido por acumulación de cinco tarjetas amarillas.

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El duelo dominical en el capitalino barrio Sajonia será a estadio lleno, debido al canje y la venta de las entradas en forma anticipada. Por razones de seguridad, el coliseo de la Asociación Paraguaya de Fútbol presentará unos huecos.

Con este panorama, la más probable formación olimpista es la compuesta por: Gastón Olveira; Raúl Cáceres, Juan Ángel Vera, Bryan Bentaberry y Esteban Matus; Fernando Cardozo, Juan Fernando Alfaro, Richard Ortiz y Eduardo Delmás; Franco Alfonso y Gabriel Ávalos.

Los albirrojos Olveira, Delmás y Gamarra retornaron al país esta mañana tras los juegos de fogueo en Singapur. Los mismos se presentarán a la práctica de esta tarde en la Villa de Fernando de la Mora y realizarán tareas diferenciadas de recuperación tras el largo viaje.