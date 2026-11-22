En sus primeras palabras luego de consumarse la conquista, Delmás destacó la unión del plantel desde el arranque de la temporada y señaló el punto de inflexión que encaminó al equipo hacia el campeonato: “Con el grupo que tenemos, lo demostramos el primer día del primer partido del año: que todos juntos podemos lograr el objetivo. En el Apertura lo logramos, en el Clausura empezamos de la mejor manera y, después de esa cuarta fecha que perdimos, ya no volvimos a perder más ni un partido y, bueno, creo que gracias a eso es que hoy somos campeones otra vez”.

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Un 2026 inolvidable con Olimpia y la Albirroja

Consultado sobre su gran presente individual en el club donde se formó desde niño, el juvenil calificó la emoción de dar la vuelta olímpica como algo único y pidió a los hinchas celebrar: “Ha sido un año excelente —bueno, todavía no lo terminamos porque falta una final más—, pero estar de esta manera, con dos títulos, teniendo la oportunidad de ir a la selección, jugar acá en el club del que soy hincha y en el que juego desde los siete años... la verdad es un sentimiento inexplicable; y ahora le digo a la gente que festeje y que esté feliz”.

Tras repasar un calendario repleto de éxitos —bicampeón con el Decano, debutante en la Selección Paraguaya y campeón en los Juegos Odesur con la Albirroja—, el mediapunta apuntó a la Supercopa Paraguay para ponerle el broche de oro a la temporada: “Creo que es un año redondo; solo falta el último partido, la última final (Supercopa Paraguay) para terminar de la mejor manera y, bueno, ojalá que se nos pueda dar ese título, así ya es un año redondo, 100%”.

La autocrítica tras su salida y un mensaje con aroma a despedida

Sobre el gesto de incomodidad que mostró al ser reemplazado durante el encuentro ante Trinidense, el juvenil reconoció su exigencia personal en un compromiso decisivo: “Un poco frustrado porque no se me dieron las cosas en el partido, pero bueno, este partido no es un partido normal; es un partido de una final, no se puede estar bien en los 90 minutos, son jugadas claves en las que hay que marcar la diferencia y, bueno, no se pudo dar, pero estuvo el equipo ahí y lo pudimos sacar adelante”.

Finalmente, al ser consultado sobre lo que le dijo el entrenador Pablo “Vitamina” Sánchez tras el pitazo final, el juvenil dejó una revelación que sonó a despedida, teniendo en cuenta que el prodigio olimpista ya cuenta con ofertas y su nombre se vincula con poderosos clubes del viejo continente: “Nada, que siga así, que nunca cambie, y que sea donde sea, que siga de igual manera”.