Resistencia tendrá refuerzos argentinos

“Tenemos varios refuerzos que van a ir llegando, delanteros, volantes, defensores que son argentinos, trabajamos en conjunto con Zazhú y tratamos de traer lo mejor. Son del ascenso de Argentina”, señaló Garcete a la 730 AM, ABC Cardinal.

Confirmó que Rodrigo Amarilla irá a Guaraní. “Rodrigo Amarilla se va a préstamo a Guaraní por un año con opcion de extender un año más. Tenemos una buena amistad con Guaraní, le estaban siguiendo, hizo un gran partido contra ellos y eso le sirvió. Con nosotros siguen Alan Pereira, Alexis Villalba y ahora llegaron Ariel y Marcelo Benítez”.

También fue consultado donde jugará de local. “Vamos a ver si podemos jugar en el Clausura en nuestra cancha. Teníamos la opción de Sol pero creo que ellos firmaron algo con Tacuary y vamos a seguir buscando, veremos también el estadio River Plate”.

Por último, habló del reglamento para el Clausura de hacer jugar un Sub 18. “Veo bien lo de la sub 18 en el Clausura, hacer un proceso de dos o tres años, nos gusta esa regla porque tenemos varios chicos en las infereiores. No estamos hablando con Rodrigo Rojas”, finalizó.