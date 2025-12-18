Luis Vargas busca su recuperación futbolística en Sportivo San Lorenzo

El calvario del futbolista zurdo comenzó en septiembre de 2023, en ese entonces con la conducción de Diego Gavilán, periodo en el que disputó su último encuentro oficial antes de enfrentar una serie de complicaciones físicas. Las reiteradas roturas de ligamentos cruzados y múltiples pasos por el quirófano frenaron la proyección que tenía, pero a sus 25 años el defensor está decidido a dejar atrás ese historial y empezar un nuevo rumbo en la ciudad universitaria.

La llegada a San Lorenzo representa una oportunidad de relanzamiento para su carrera, con la intención clara de sumar los minutos que le permitan recuperar su mejor nivel. El objetivo final del lateral izquierdo es demostrar su vigencia para volver a ser una opción real en el “Ciclón” de Barrio Obrero, donde mostró su gran potencial, con apariciones que mostraban una gran proyección antes de las graves lesiones.

Bienvenidos, Jeferson Torales, Luis Vargas y Luis Franco. 🙌🏻🙌🏻 A defender estos colores. ⚪️🔴#OrgullosamenteRayadito #ElClubDeMiCiudad pic.twitter.com/9yyE3t7VAk — Club Sportivo San Lorenzo (@san_lorenzo1930) December 18, 2025

Además de la incorporación de Vargas, la directiva del Rayadito anunció la llegada de otros dos futbolistas que en la temporada estuvieron militando en la División Intermedia: el arquero Luis Franco, últimamente en Resistencia SC y el atacante Jeferson Torales, quien llega al elenco “santo” procedente del Sportivo Carapeguá. Con estas incorporaciones, el club de la ciudad universitaria ya suma seis incorporaciones para encarar su vuelta a la Primera División, en la que militó por última vez en 2020.