San Lorenzo presenta modestos fichajes

El lateral izquierdo Luis Abelardo Vargas (25 años), el arquero Luis Hernán Franco (26) y el centrodelantero Jeferson Torales Portillo (25) son los modestos fichajes del Rayadito, Sportivo San Lorenzo, que cuenta con la dirección técnica del uruguayo Sergio Daniel Orteman.

Con anterioridad llegaron al club de la Ciudad Universitaria el marcador de punta Leandro Iván Esteche (24), el zaguero central Mattías Ezequiel Parris (23) y el también defensor José Alexis Doldán (28). Igualmente se contempla la vuelta de Luis Fernando Cáceres (29).

Probablemente la afición sanlorenzana haya esperado nombres más rimbombantes, pero la dirigencia, presidida por el Dr. Óscar Said, cuenta con un presupuesto ajustado, pues el deseo es honrar a tiempo los compromisos económicos.

El torneo Apertura 2026 arrancará el viernes 23 de enero. El estreno del Rayadito será contra Nacional, en condición de visitante.