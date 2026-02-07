El Apertura 2026 cobra su primera víctima, Sergio Orteman fuera de San Lorenzo

El retorno del “Santo” a la Primera División del fútbol paraguayo, luego de seis temporadas de ausencia, está siendo más traumático de lo previsto. El equipo acumula cuatro derrotas consecutivas en las primeras cuatro rondas del Apertura 2026, una sequía que no solo afecta el ánimo del plantel, sino que lo hunde peligrosamente en la zona de descenso. Esta situación obligó a la dirigencia a dar un golpe de timón temprano, buscando sumar con urgencia los puntos necesarios para salvar la categoría.

Con la destitución del profesional charrúa, se confirma al primer entrenador víctima de los resultados en esta temporada 2026, y la búsqueda de su reemplazo ya está en marcha. El nombre de Pedro Sarabia, quien cerró el año 2025 al frente de Nacional, encabeza la lista de candidatos. No obstante, entre las alternativas aparece Julio César Cáceres, cuya última experiencia en la banca fue dirigiendo al Sportivo Luqueño hasta octubre del año pasado. Asimismo, se contempla la figura de Gustavo Florentín, quien se encuentra libre desde finales de abril de la temporada anterior tras su paso por el club Águilas Doradas de Colombia.