Troadio Duarte asume el mando en un San Lorenzo al borde del abismo

El Sportivo San Lorenzo oficializó la llegada de Troadio Daniel Duarte Barreto (49 años) como nuevo director técnico. El profesional oriundo de Villarrica asume las riendas de un plantel sumido en una profunda crisis deportiva, siendo hoy el equipo más comprometido en la tabla de promedios y el principal candidato al descenso.

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Curiosamente, el pasado viernes —durante la conmemoración del Día del Trabajador—, Duarte dirigió su último encuentro al frente del Deportivo Capiatá en la División Intermedia. Aquel compromiso terminó en derrota como visitante ante Guaireña FC, cerrando un ciclo discreto donde apenas cosechó seis unidades en las primeras cinco jornadas del campeonato de ascenso. A pesar de estos números recientes, la directiva del elenco universitario confía en su experiencia para revertir el presente. Mediante sus redes sociales, el club le dio la bienvenida resaltando que este cuerpo técnico es el elegido para liderar al “Santo” en esta nueva etapa bajo el lema “¡Vamos con todo, todos juntos!”.

¡Bienvenido, profe! 🤝🏻🫂



El cuerpo técnico comandando por Troadio Duarte es el elegido para asumir el mando del Club Sportivo San Lorenzo en esta nueva etapa. ¡Vamos con todo, todos juntos! 💪🏻#OrgullosamenteRayadito #ElClubDeMiCiudad pic.twitter.com/YpupNBq0CY — Club Sportivo San Lorenzo (@san_lorenzo1930) May 3, 2026

Duarte se convierte en el cuarto timonel en lo que va de la temporada, evidenciando la inestabilidad que azota al vestuario “rayadito”. El camino comenzó con el artífice del ascenso, Sergio Orteman, quien se despidió tras cuatro derrotas consecutivas, en las primeras cuatro presentaciones en el Apertura. Luego fue el turno de Julio César Cáceres, cuya gestión tampoco logró enderezar el rumbo tras sumar apenas una victoria, cinco empates y ocho caídas. Finalmente, el club recurrió a un interinato de Mario Grana, coordinador de formativas, quien cerró su breve etapa con una dura goleada sufrida ante Libertad.

Las estadísticas de San Lorenzo en su regreso a la División de Honor son verdaderamente alarmantes. El equipo logró cosechar apenas ocho puntos de los 57 posibles a lo largo de las 19 fechas disputadas, números que lo anclan en el fondo de la tabla de posiciones. Con este escenario, el panorama es sombrío para el “Rayadito”, que se encuentra en la última posición del promedio y está obligado a firmar un segundo semestre prácticamente perfecto si aspira a conservar su lugar en la élite del fútbol paraguayo.