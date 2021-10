“Tiene que estar más tranquilo”, Miguel Herrera y un problema que desconocía de Carlos González

Tigres empató 0-0 con Necaxa por el torneo Apertura mexicano. En la conferencia, Miguel Herrera fue consultado sobre el estado psicológico de Carlos González, quien venía de marcar en el triunfo 3-0 sobre el Atlético San Luis de Adam Bareiro, pero que ante los Electricistas había desperdiciado varias situaciones y fue silbado por los hinchas. El entrenador, sorprendido por la pregunta de una periodista azteca, respondió y habló del caso del atacante, convocado a la selección paraguaya para la triple jornada de setiembre de Eliminatorias Sudamericanas.

“No lo sabía, me lo acabas de comentar tú, seguiré pensando en que tiene que estar lo más tranquilo, está en el momento que debe de estar, en los lugares donde debe de jugar, ahora viene la posibilidad de concretar las jugadas y eso le dará tranquilidad, pensamos que con el gol que había hecho el partido pasado le iba a dar más serenidad, mucho más calma, pero vuelve a fallar y la gente le responde, pero reitero, darle calma y generar llegadas corresponde a nosotros”, expresó Herrera después la paridad por la ronda 17.

En agosto, González había revelado a Medio Tiempo que por momentos sentía presión al jugar en los Felinos, motivo por el que no rindió con el anterior DT, Ricardo Ferretti. “Más te exigen y sientes que menos estás preparado para ser el frente de ataque de Tigres, por ahí pasó mucho el porqué uno no ha rendido, pero esto ya quedó atrás, viene mi revancha deportiva (…) Nosotros somos vivientes de los goles, si no hay gol no estás feliz y quizá eso afectaba en la parte anímica mía, te quedas con la sensación amarga porque sabes de lo que eres capaz”, señaló.