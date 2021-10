“No hay renuncias”, el descargo de Juan Espínola en Instagram

Juan Espínola salió al cruce de sus propias declaraciones, en las que mencionó que no vendrá a la selección paraguaya porque “tengo un partido importante acá”, en referencia a los cuartos de la Copa Argentina con Godoy Cruz de Mendoza. “Estoy pasando un muy buen momento y lo estoy aprovechando al máximo. Tengo la confianza de mis compañeros, el cuerpo técnico y la dirigencia. Eso me pone contento como siempre me tiene en cuenta la selección, justamente me llegó la convocatoria, pero no voy porque tengo un partido importante acá. Cada día trabajo para ser mejor y ayudar al equipo”, fueron las palabras del exNacional.

Producto de la repercusión y de toda la polémica generada, Espínola publicó una historia de Instagram, desmintiendo una renuncia a la ventana mundialista. “Ante lo tergiversado y sin más, ser tenido en cuenta en la selección es importantísimo para mí, como para cualquier futbolista es motivante, pero ahí están compañeros a quienes les llego el tiempo para defender a la selección, a cada uno le llega su momento, su tiempo, el mío llegará oportunamente con el trabajo diario Dios quiera. Por esta razón mi prioridad es Godoy Cruz ahora mismo. No hay renuncias ni demás comentarios que se están generando. Gracias y Bendiciones. Saludos”, escribió.