Riveros, otra vez en Reserva, pero de titular y por 60 minutos

Blas Riveros comienza a recuperar el ritmo después de estar diez meses fuera de las canchas. El ex-Olimpia sufrió en noviembre pasado una rotura de ligamento cruzado y anterior de la rodilla izquierda y recién el 27 de setiembre el defensor volvió a competir. Aunque solo disputó media hora de la victoria 2-1 de la reserva del Brondby IF contra el Copenhague, el lateral estaba en la lista de Eduardo Berizzo, quien posteriormente desconvocó al jugador.

“La verdad que es una sensación única. Después de once meses me tocó nuevamente estar dentro del campo y me siento muy feliz por eso. La verdad que de tanto que quería que llegue este día, no pude dormir de la sensación que tenía para poder jugar”, había manifestado Riveros después del partido por la Reserveliga-opgør. Este jueves, el ex-Basel de Suiza volvió a sumar minutos en la categoría, pero en esta oportunidad, arrancó de titular y jugó 60′.

A pesar de la derrota del equipo joven del Drengene, la noticia es que Riveros recobra lentamente el nivel. “No perdí nada de confianza, para eso trabaje duro, para volver con toda la confianza que me caracteriza”, agregó el zurdo, que no recibió el permiso del club danés para viajar a Asunción e integrar el plantel de la Albirroja en el penúltimo combo del año del clasificatorio mundialista. El futbolista de 23 años tenía el alta médica, pero no la futbolística, explicó Berizzo.