Berizzo: “No fue un buen partido”

Consultado sobre la función de Hernán Pérez, el técnico manifestó: “La función era defender a Isla y atacarlo posteriormente, sostener el ida y vuelta, pero evidentemente no fue eficaz. En cinco minutos dos acciones por esa banda nos provocaron la pérdida del partido”.

Ante la pregunta si Paraguay fue conformista buscando un empate, dijo: “Teníamos la posibilidad de encontrar balones para atacar o contragolpear, nos costaba presionar, en la primera parte estuvimos bien cerrados, en la segunda empezamos bien pero en cinco minutos el partido se nos va de las manos. Si es verdad que no generamos en ataque, solo una acción de desborde de Miguel y otra en que “Pika” (Ángel Cardozo Lucena) tiene pase en una contra que éramos más atacantes que defensa pero evidentemente que el partido no fue bueno para nosotros. Defensivamente estuvimos ajustados hasta los minutos 25 que recibimos los goles y en ataque no generamos”.

Sobre el rendimiento de sus dirigidos en el encuentro de anoche, Berizzo comentó: “No me gusta puntualizar en lo individual y mucho menos después perder, parece que uno quiere liberarse de la responsabilidad, si jugamos mal es responsabilidad mía. No fue un buen partido en ataque de nosotros para nada”.