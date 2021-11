Autoderrotados: Paraguay se aleja de Qatar

La Selección Paraguaya, ya sin margen para el error, recibió a Chile en el juego que significó el debut de Guillermo Barros Schelotto en el banquillo de albirrojo. Con 12 unidades y solo dos victorias en su haber, a Paraguay le urgía sumar de a tres para mantener sus chances en estas Eliminatorias Sudamericanas.

La Roja, sin tres jugadores fundamentales, propuso el juego en el Defensores del Chaco. La visita mantuvo la posesión ante un Paraguay le dejó el espacio y la pelota. Los primeros minutos tuvieron cierta intensidad con llegadas que no fueron peligrosas. Un centro de Matías Rojas superó a Claudio Bravo e impactó en el poste izquierdo a los 9′.

El dominio de Chile no dañó a la Albirroja. Los dirigidos por Martín Lasarte no supieron profundizar e intentaron ganar por las bandas. Si bien existieron algunas filtraciones en la defensa paraguaya no inquietaron a Antony Silva. Cundo tuvo el balón, el juego albirrojo fue muy vertical, sin demasiadas transiciones.

A los 32′, Miguel Almirón probó con un zurdazo que fue a parar a las manos de Bravo. Las pocas veces que Paraguay presionó, generó complicaciones el circuito chileno. Nuevamente Bravo se mostró muy seguro al controlar el remate sorpresivo de Héctor Martínez, a los 35′.

Más allá de los disparos, el primer tiempo fue flojo del elenco guaraní. En el complemento, la visita avanzó con más insistencia y a los 56′ llegó al gol de la manera menos pensada. A. Silva no supo resolver un tiro de esquina ejecutado por Alexis Sánchez y convirtió un gol en contra. Para ese córner, Arturo Vidal había lanzado un derechazo que lo desvió el arquero albirrojo.

Barros Schelotto realizó cambias con el deseo de que el equipo reaccione: Carlos González y Alejandro Romero Gamarra fueron los primeros, posteriormente entraron Braian Samudio y Juan Escobar. Vidal estuvo cerca del segundo pero Silva respondió bien a los 72′.

Paraguay se fue adelante y cargó con centros al área. De un contragolpe, Sánchez resolvió mal y perdonó el segundo tanto chileno a los 85′. La acción más peligrosa del local fue tras una jugada iniciada por Romero Gamarra que la terminó Óscar Romero. El derechazo cruzado lamió el poste derecho de Bravo a los 88′. Chile se mantuvo en orden para evitar sorpresas y la Albirroja, por más que se adicionaron cinco minutos, estuvo lejos de arañar el empate.

Paraguay necesitaba ganar para mantener vivas sus esperanzas, pero cayó con el gol en contra de Silva. La siguiente fecha visitará a Colombia y nuevamente, como en casi todas las Eliminatorias Sudamericanas, la Albirroja aguarda por algún resultado exógeno que le siga dando vida o que siga extendiendo la agonía. Lo cierto es que por sí solo, el equipo se está alejando cada vez más de Qatar.