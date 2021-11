Cubas o Cardozo Lucena, por Morel ante Colombia

Este domingo, Guillermo Barros Schelotto, entrenador de la Selección Paraguaya mencionó que el reemplazante de Jorge Morel ante Colombia por las Eliminatorias Sudamericanas, será Andrés Cubas o Ángel Cardozo Lucena.

“La baja de Morel es obligatoria. Tenemos ahí la posibilidad con Cubas o Lucena de reemplazarlo, pero vamos a analizar y ver porque quiero poner al jugador que esté al 100%, que pueda jugar los 90 minutos y no especular con que juegue unos minutos y tener que cambiarlo”, aseveró el estratega. Morel recibió su segunda amarilla en la caída ante Chile.

Afirmó poseer la idea del onceno: “Lo tengo en la cabeza, todavía no lo tengo definido, no se los he dado a los jugadores. Seguramente mañana previo al entrenamiento lo haré. Estoy esperando la recuperación de algunos jugadores que no volvieron a entrenar desde el partido anterior“.

En conferencia de prensa,a además de destacar a Alejandro Romero Gamarra, también indicó que Matías Rojas, Antonio Sanabria y Julio Enciso trabajaron de manera diferenciada y calcula “que van a estar con la posibilidad de jugar, pero el médico me pide esperar hasta el lunes y poder determinar la recuperación al 100% o no”.

“Quiero jugadores que sean fuertes desde lo futbolístico, desde lo anímico y que estén bien desde lo físico”, enfatizó Barros Schelotto. Paraguay viajará esta tarde a Colombia para el juego que se disputará el martes 16 de noviembre, a las 20:00, en el Metropolitano Roberto Meléndez.