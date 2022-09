Barros Schelotto: conforme con todo el equipo

“Hicimos un muy buen partido, estuvimos compenetrados con lo que debíamos hacer tácticamente, buscamos el gol con salidas rápidas. Me echó el árbitro porque quería que cobre algo más en esa jugada a Matías Galarza”, señaló el argentino por la jugada en que sufre una falta el jugador del Coritiba.

Señaló que a la selección le faltó definición. “Estuvimos siempre metidos en el partido, lo jugamos, los noventa minutos estuvimos haciendo lo que teníamos que hacer, quizás nos faltó la definición en el último toque, voy conforme porque enfrentamos a una selección de jerarquía y respondimos bien”.

“Los vi bien a los delanteros, faltó definición o tranquilidad en el último pase, tácticamente trabajaron bien y ayudaron al equipo. Me voy conforme no solo con los delanteros, sino con todo el equipo”, añadió Barros Schelotto.

Quiere aprovechar a los jugadores de buen pie. “Tenemos que aprovechar a los jugadores de buena técnica que hay en el plantel. Hoy los dos volantes marcadores tienen buen pie y pueden ayudar a la hora de atacar, estamos animándonos más y a medida que vayamos creciendo se soltarán más”.

Le gusta tener variantes

Barros Schelotto fue consultado con relación a la zona delantera, sobre jugar con un centrodelantero o hacerlo sin uno como fue con Derlis González y Julio Enciso, este martes ante Marruecos.

“Podemos jugar con un nueve bien de área como Carlos González, por ejemplo, a quien lo hemos utilizado contra México, puede ser Enciso o Derlis, pero es bueno tener variantes y buscar cosas que necesitamos para cada partido. Alonso tuvo una contractura, no tendrá problemas de jugar el fin de semana. Richard Ortiz es más difícil que juegue, una vez en Paraguay se hará los estudios y veremos”, señaló también con relación a los lesionados que deja la gira.

Contento con su defensa. “Gómez, Balbuena y Alonso son jugadores de jerarquía, hace mucho tiempo están jugando en fútbol de primer nivel, hoy jugó Piris que también estuvo por Europa, también estuvo Iván Ramírez, Mateo Gamarra, nos vamos contentos porque en el futuro muchos aportarán lo suyo a la selección”.

El equipo mejoró y seguirá mejorando, afirmó el argentino. “Desde el partido con Corea a hoy, el equipo mejoró mucho, quizás por cómo llegamos a Japón no jugamos bien, algunos no jugaron por la cuarentena, no entrenamos como queríamos. Crecimos y lo seguimos haciendo, ojalá previo al Mundial podamos encontrar un partido para jugar y después ya esperar el año que viene”, concluyó.