Paraguay: el rival y cuándo juega el último amistoso del año

La selección paraguaya, que no clasificó al Mundial Qatar 2022, finaliza la temporada con dos amistosos, que forman parte del proceso de renovación que lidera Guillermo Barros Schelotto. El objetivo principal es clasificar a la próxima Copa del Mundo, Canadá/Estados Unidos/México 2026. Después de cuatro partidos invicto, la Albirroja perdió en el primer cotejo.

El miércoles, en el Monumental de Lima, el seleccionado cayó 1-0 contra Perú después de un buen primer tiempo, pero flojo segundo período. “Hubo una actitud que me gustó mucho. No nos gusta el resultado, pero en líneas generales me voy contento por lo que vi de mi equipo”, expresó el entrenador. “Vi cosas muy buenas a pesar del resultado”, insistió.

Guillermo tendrá otro duelo antes de culminar el 2022: el rival será Colombia (tampoco está en el Mundial), el sábado a las 22:00, en el DRV PNK de Fort Lauderdale, Florida, Estados Unidos. El DT adelantó que modificará el once que arrancó contra los incaicos. “Contra Colombia vamos a seguir probando jugadores”, señaló el argentino en la conferencia.

