Cáceres, otra opción para la selección

“Ya estoy nacionalizado, solo tengo que regresar a Paraguay para retirar el pasaporte, la cédula ya la tengo. Toda mi familia es paraguaya, de distintos pueblos, tengo familiares en San Pedro, Choré, General Aquino en el departamento de San Pedro”, confirmó Cáceres a la 730 AM, ABC Cardinal.

Comentó que en julio estuvo a punto de venir a Cerro Porteño. “Estuve cerca de Cerro Porteño, pero no se pudo concretar. Mi representante me habló del tema, iba a ser un préstamo”.

No tuvo contactos con Guillermo Barros Schelotto y mantiene dialogo con Justo Villar. “No hubo contacto con Barros Schelotto, si sé que me están viendo, pero como no tuve muchos minutos este año en Racing, no pudo llegar la citación. Estoy hablando con uno de la directiva de Paraguay y cuando estuve por ahí, hablé con Justo Villar”.

Quiere quedarse en Racing y sabe muy poco del fútbol de Paraguay. “Mi intención es quedarme en Racing y pelearla allí, si hay otra opción hablaremos con mi representante. La verdad no conozco nada de Paraguay, tengo amigos jugando en General Caballero como Guillermo Hauché, en Libertad está Melgarejo y aquí lo tengo de compañero a Matías Rojas”.

Habló de la preferencia de su familia en Paraguay y que entiende el guaraní. “Mi papá es de Cerro Porteño, después algunos de Olimpia y el hermano de mi mamá es fanático de Guaraní. A mí me gustaría Cerro Porteño por parte de mi papá. Acá me dicen paragua, no tengo apodo de chico, capaz me dicen nambilo en Paraguay, no sé. El guaraní entiendo todo, pero cuesta hablar”, finalizó.