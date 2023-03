La Selección Paraguaya ya está en Chile

La Selección Paraguaya de Fútbol desembarcó a las 18:50 de esta tarde en Chile, luego de poco más de tres horas de viaje, para enfrentar mañana lunes a la Roja, desde las 20:30, en el estadio Monumental de Santiago.

Esta mañana, el elenco de Guillermo Barros Schelotto realizó su última movilización en el Centro de Alto Rendimiento de Ypané, donde definió el once para enfrentar al combinado del ex técnico de la Albirroja, Eduardo Berizzo, quien no pasa por el momento deportivo más auspicioso con Chile.

Lea más: Sportivo Luqueño vs. Tacuary: el Auriazul ratifica su fortaleza de local

El árbitro principal del juego será el brasileño Flavio Souza, que tendrá como asistentes a sus compatriotas, Rodrigo Correa y Rafael Alves. Como cuarto árbitro estará el chileno José Cabero y en el VAR, Rodolpho Toski (Bra) y como AVAR, Rodrigo D´Alonso (Bra).

Alineación probable de Paraguay ante Chile

Antony Silva; Robert Rojas, Fabián Balbuena, Gustavo Gómez, Junior Alonso; Diego Gómez, Mathías Villasanti, Andrés Cubas, Matías Rojas; Julio Enciso y Gabriel Ávalos. D.T: Guillermo Barros Schelotto.