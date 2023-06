Julio Enciso: “Estamos muy contentos de que la gente vuelva a poder ilusionarse”

Julio Enciso, quien llega de una temporada histórica con el Brighton de Inglaterra, habló en conferencia de prensa este viernes en la previa del amistoso de la Selección Paraguaya ante Nicaragua, este domingo a las 10:30, en el Defensores del Chaco.

“Estamos muy contentos de que la gente vuelva a poder ilusionarse. No lo agarro como una carga, sino como una motivación. Esto es un equipo, yo también me siento parte. Ya quiero que llegue el partido y que la gente nos apoye”, expresó el ex Libertad.

“Significa mucho. Yo era pasa pelota cuando jugaba en la selección, desde ese momento me daba piel de gallina y estar adentro ahora es un sueño”, añadió.

“Es verdad, me pongo muy ansioso de poder convertir mi primer gol. El profe y los compañeros me ayudan mucho, yo soy joven y estoy muy ansioso. Disfruto cuando vengo porque recibo ese cariño”, detalló el joven de 19 años, autor del mejor gol de la temporada pasada en la Premier League.

“Yo sólo quiero jugar, en Libertad jugaba con el nueve y en el Brighton juego por por izquierda y a veces con el nueve. Donde me pongan no importa, yo sólo quiero jugar”, detalló sobre la preferencia del puesto a ocupar en el terreno de juego.