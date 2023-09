Justo Villar: “A veces no entiendo la crítica desmedida”

En la conferencia de prensa de presentación de Daniel Garnero, el director deportivo, Justo Villar, habló sobre las críticas que atravesó el equipo tras cosechar un sólo punto en el arranque de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026, además de quedar fuera de los últimos tres mundiales.

“A veces entiendo y a veces no entiendo la frustración de ustedes en la crítica desmedida. No digo que no sean críticos, yo necesito que sean críticos, pero con una medida prudente, entendible, no malintencionada”, expresó Villar.

“Las críticas son importantes para nosotros, pero hay críticas que no encajan dentro de una regla. Se da por desconocimiento o por una pasión desmedida. Uno a veces uno es más hincha que realista”, añadió.

Lea más: El agradecimiento de Garnero a Horacio Cartes: “Él me lo ofreció”

“Lo que más me dolió fue no haber ganado, porque nosotros hicimos todo lo que pudimos para que se pueda ganar un partido, pero no ganaste y todo eso se vuelca”, aseguró.

“Comenzamos muy mal y yo creo que en puntaje sí, pero creo que si miramos objetivamente no entraría el primer partido dentro de eso, sólo el resultado. Pero el fútbol es resultado y entendemos que es resultado, solo que es pronto. Necesito tiempo de seguir avanzando y sumando”.

Lea más: ¿Qué dijo Daniel Garnero sobre los futbolistas que no son tenidos en cuenta?

“A veces duele ver llorar a un jugador, a alguien que esté cerca, por no poder ganar un partido. El que más quiere ganar es el jugador, los que estamos acá también, porque sabemos lo que significa ganar”, sentenció el ex arquero de la Albirroja.