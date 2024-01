Paraguay y la oportunidad de acariciar la clasificación al...

La selección paraguaya Sub 23 juega este sábado la tercera ronda de Grupo B del Preolímpico Venezuela 2024. La Albirroja de Carlos Jara Saguier busca un triunfo para quedar a puertas del Cuandrangular Final, que definirá a los clasificados a los Juegos Olímpicos París 2024. El combinado nacional enfrenta a Perú, a las 17:00, en el estadio Misael Delgado.

Lea más: Preolímpico 2024: Así quedó el Grupo B tras el 4-3 de Paraguay

Paraguay suma 4 puntos y comparte el liderato de la serie con Argentina. En la primera ronda, el seleccionado guaraní había igualado 1-1 con la Albiceleste, que logró el empate sobre el cierre del encuentro, mientras que en la segunda presentación, remontó un 1-3 y derrotó 4-3 a Uruguay de Marcelo Bielsa con doblete de Diego Gómez y un tanto de Ronaldo Dejesús y Marcelo Fernández.

Paraguay está obligado a ganar contra Perú

Los dirigidos por Saguier, quien es medallista de plata en Atenas 2004, están obligados a ganar ya que en la siguiente fecha quedarán libres (Uruguay vs. Perú y Chile vs. Argentina). En la última ronda, el viernes 2 de febrero, medirán a Chile para finalizar la etapa y buscar sentenciar o no el pase a la siguiente etapa, que será con un sistema de todos contra todos a tres ruedas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp