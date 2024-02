Paraguay vs. Venezuela: hora confirmada para la definición

La Confederación Sudamericana de Fútbol publicó los horarios de los partidos de la última y decisiva fecha del Cuadrangular Final del Preolímpico 2024. Paraguay vs. Venezuela y Brasil vs. Argentina no serán en simultáneo: juegan en el mismo escenario, pero como en la primera jornada y en la segunda ronda, serán en el mismo estadio, el Nacional Brígido Iriarte de Caracas.

Las cuatro selecciones pelearán por los dos boletos a los Juegos Olímpicos: la Albirroja lidera la tabla con 4 puntos, mientras que la Canarinha está segunda con 3, la Albiceleste, tercera con 2 y la Vinotino, última con 1. El domingo 11, el primer choque medirá a brasileños y argentinos a las 17:30, mientras que el juego de fondo enfrentará a paraguayos y venezolanos a las 20:30.

