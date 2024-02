Paraguay: El rival, fecha y hora de los cuartos de Copa Oro 2024

Paraguay clasificó a los cuartos de final de la Copa Oro Femenina 2024 de la Concacaf. La selección nacional derrotó 3-2 a El Salvador en la última fecha del Grupo C y remontando en los minutos finales un 1-2 con goles de Jessica Martínez, quien fue autora de un hat-trick. La Albirroja conoce al rival, el día, el horario y el escenario de la serie de las cuatro mejores.

Las dirigidas por Carlos Bona, invitadas a la primera edición del certamen por finalizar cuarta en la Copa América 2022, enfrentarán a México: el partido será el domingo 3 de marzo, a las 19:0, hora de Paraguay, en el estadio BMO Stadium de la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos. Si las paraguayas avanzan a semifinales, medirán a las mejores de Brasil vs. Argentina.

Las otras llaves de cuartos de final de Copa Oro

Además del cruce entre Paraguay y México, la Copa Oro 2024 tiene en los cuartos de final los siguientes encuentros: Canadá vs. Costa Rica, rivales del combinado guaraní en la fase de grupos, el sábado a las 21:00; Brasil vs. Argentina, el domingo a las 12:15 (madrugada) y Estados Unidos vs. Colombia, el domingo a las 22:15. Los clasificados jugarán las semifinales el 6 y 7 de marzo.