“Era juego agresivo y los dos ya estábamos entrando fuerte”

Paraguay y República Dominicana terminó a los 83 minutos a causa de una batalla campal entre los jugadores. Al termino del encuentro en La Huerta, con las revoluciones nuevamente a cero, Wilder Viera habló de la pelea y mencionó ambos equipos estaban “muy agresivos y entrenado fuerte”. “Era un juego muy agresivo de los dos”, comenzó el mediocampista.

Lea más: “Ellos venían buscando esto y lastimosamente terminó así”

“Los dos estábamos muy agresivos, entrando fuerte y eso provoco lo que pasó. (…) Yo no he visto como fue, solo me tocó estar separando, no puede ver quién empezó todo”, comentó Viera. “Para nosotros no hay amistoso, jugamos como una final y cada jugador puede excederse un poco. Nosotros entramos fuerte, jugamos al cien, es una característica”, explicó.

La pelea entre jugadores de Paraguay y Dominicana