“Venía del partido anterior y es algo que no debía haber pasado”

El segundo amistoso de Paraguay y República Dominicana terminó en una batalla campal. A los 83 minutos, en el estadio La Huerta, una falta de Kevin Parzajuk sobre Édgar Climent detonó la pelea entre los jugadores de ambas selecciones. Al final del encuentro, con triunfo visitante por 2-1, Ronaldo Dejesús contó que los roces ya venían desde el primer partido, el sábado.

“Yo no me metí tanto, pero ya venía desde el partido anterior. Se estaba picando, hablando e intensificando, pero no se qué fue lo que pasó. Es algo que no debería de pasar. Y obviamente uno se defiende y defiende al compañero”, comentó el defensor de Cerro Porteño a ABC TV. Después de que los ánimos vuelven a la calma, el árbitro Jonathan González decidió terminar el juego.

La auto crítica de Ronaldo por la batalla campal

Dejesús evitó hacer referencia al juez y puntualizó que “nosotros también teníamos que dedicarnos solamente a jugar”. “No me quiero meter en ese aspecto (arbitraje). Nosotros también como jugadores teníamos que dedicarnos solamente a jugar, que es lo que nos compete, y no meternos con lo otro, ya sea con el rival y con el árbitro”, terminó el zaguero central, que fue suplente.

La pelea entre jugadores de Paraguay y Dominicana