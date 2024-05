Daniel Garnero revelará la lista de la Copa América el viernes...

Justo Villar confirmó este lunes, en la presentación de la nueva camiseta de la selección paraguaya, la fecha de oficialización la lista de convocados para la Copa América Estados Unidos 2024. Daniel Garnero ya utilizaría a la mayoría de 26 los jugadores citados para los tres amistosos previos al certamen continental: el 07/06 vs. Perú, el 11/06 vs. Chile y 16/06 vs. Panamá.

Villar mencionó que la nómina será revelada el viernes 31 de mayo. En los días posteriores, el entrenador de la Albirroja ya contaría con los citados del fútbol internacional, pero no con los elegidos del fútbol paraguayo ya que la definición del torneo Apertura 2024 sería entre el martes 4 y jueves 6 de junio, con Cerro Porteño y Libertad en la pelea por el título.

Copa América 2024: Paraguay debuta vs. Colombia

La Albirroja enfrentará a los peruanos, chilenos y panameños en condición de visitante y después del último cotejo, en Ciudad de Panamá, viajará directo a Estados Unidos para el torneo de selecciones más antiguo del mundo. Componente del Grupo D junto a Brasil, Colombia y Costa Rica, el debut será el 24 de junio, en la ciudad de Houston, frente al combinado cafetero.

