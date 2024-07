Paraguay hizo el ridículo ante Costa Rica y se despidió de la Copa América con una vergonzosa derrota

Papelón. Vergüenza. Humillación. Decepcionante imagen de Paraguay en la Copa América 2024. La despedida, aún peor. La Albirroja perdió 2-1 frente a Costa Rica en la última fecha del Grupo D del torneo de selecciones más antiguo del mundo. Eliminado en la segunda ronda, sin punto y con -5 en el saldo de goles después de tres partidos, es una de las peores campañas históricas del combinado nacional.

Triste, lamentable, trágico. Mucho por decir del ridículo de la selección paraguaya en el certamen continental. Sin ni siquiera tener la capacidad de conquistar un triunfo en el cierre. Un resultado, sumando las caídas 2-1 ante Colombia y 4-1 contra Brasil, que hasta pueden terminar con el ciclo de Daniel Garnero, también responsable del penoso rendimiento del equipo. Cambiando de arquero sobre la hora, insistiendo en jugadores como Miguel Almirón...

El primer tiempo de Paraguay, un espanto

El primer tiempo de Paraguay fue un hazme reír. En seis minutos de haber arrancado el encuentro, la Albirroja estaba 2-0 abajo. Dos goles en un abrir un y cerrar de ojos. Y otra vez de cabeza para el primero y un tiro suave de larga distancia para el segundo. Francisco Calvo, a los 3 minutos, culminando sobre el punto penal, entre Omar Alderete y Fabián Balbuena, convertía el 1-0 parcial. Tres después, Josimar Alcócer ejecuta desde fuera del área y amplia el resultado.

A pesar de los dos tantos en tan poco tiempo, no hubo reacción. Sin sangre, ni el orgullo dañado, la selección fue débil y hasta patética en el resto del período. ¡No creo una ocasión de gol para descontar! Miguel Almirón improductivo; Julio Enciso solo para él; Mathías Villasanti y Damián Bobadilla ni para defender ni atacar; Adam Bareiro aislado; Ramón Sosa impotente; Néstor Giménez sorteó la tarjeta amarilla en varias ocasiones.

Ramón Sosa y el descuento con un golazo

Para la complementaria, Garnero cambió para iniciar: Hernesto Caballero para defender y Ángel Romero para atacar. Afuera Almirón y Adam Bareiro. El seleccionado guaraní empezó a manejar mejor la pelota, el encuentro e intentó la reacción. Ya sin ataque de los Ticos, concentrados en defender la ventaja, Paraguay inclinó el campo y tras insistir, encontró el descuento con un golazo de Ramón Sosa.

El atacante de Talleres de Córdoba y con futuro en la Premier League, que fue titular por primera vez en la competencia, sacó un derechazo a los 55 minutos, desde la izquierda del ataque, y clavó el esférico en el ángulo superior izquierdo de Patrick Sequeira. El mismo Sosa tuvo inmediatamente otra opción de gol, pero el zurdazo, en esta ocasión, fue desviado al tiro de esquina por el guardameta del Deportiva Ibiza de la tercera categoría de España.

La peor Copa América en los últimos 99 años

Con las tres derrotas en el Grupo D (2-1 vs. Colombia, 4-1 vs. Brasil y 2-1 vs. Costa Rica), Paraguay iguala en esta Copa América Estados Unidos 2024 la peor campaña en la historia del certamen. En 1925, cuando el torneo era denominado Campeonato Sudamericano, la Albirroja perdió todos los cotejos que disputó en la edición. En aquel entonces, en Buenos Aires, cayó 2-0 y 3-1 contra Argentina y, 5-2 y 3-1 ante Brasil.