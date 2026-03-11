¿Qué dice el nuevo presidente de Petropar sobre suba de precios y combustible catarí?

El presidente Santiago Peña designó ayer como titular interino de la empresa estatal Petróleos Paraguayos (Petropar) a William Wilka tras la renuncia del presidente anterior de la petrolera, Eddie Jara, quien enfrentaba varios cuestionamientos sobre su gestión y sospechas de enriquecimiento ilícito.

Uno de los mayores cuestionamientos a la gestión de Jara al frente de Petropar fue el hecho de que otorgó nada menos que diez prórrogas a un contrato repetidamente incumplido por una empresa catarí, Doha Holding Group LLC –vinculada a un hijo de Alejandro Domínguez, presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol-, de la cual Petropar busca adquirir combustible por 1,8 billones de guaraníes.

Ninguna porción de la carga de 120 mil metros cúbicos de combustible, que Petropar pretende recibir de forma parcelada, ha sido entregada hasta la fecha.

Esperarán a los cataríes hasta abril

En comunicación con ABC Cardinal este miércoles, Wilka dijo que Petropar esperará hasta que caduzca la última extensión otorgada al contrato con Doha Holding, en abril, pero enfatizó que esa será la última prórroga que la petrolera paraguaya otorgará a la firma catarí.

Agregó que si el producto no llega antes del vencimiento de esa prórroga, Petropar ejecutará la póliza de garantía prevista en el contrato en caso de incumplimiento, equivalente a poco más de 3 millones de dólares (un 5 por ciento del monto total del contrato).

Wilka afirmó que los problemas que han impedido la entrega del combustible catarí a Petropar son principalmente “logísticos operativos” y tienen que ver con los volúmenes de producto solicitados por la empresa paraguaya.

Afirmó que grandes productores de combustible acostumbran vender volúmenes como 120 mil metros cúbicos “de una vez” y “se les complica la parte logística” cuando deben enviar cargas de menor volumen. Al mismo tiempo, una carga completa de 120 mil metros cúbicos no podría ingresar a Paraguay por el Río de la Plata, indicó.

El presidente interino de Petropar se hizo eco de declaraciones hechas en el pasado por su predecesor al afirmar que el precio ofrecido por los cataríes por el combustible, de 610 dólares por tonelada métrica -muy por debajo de la cotización internacional al momento de la firma del contrato hace un año y medio– es “imbatible”.

Sin embargo, admitió que por ahora no se ven “avances” que den lugar a creer que los problemas logísticos serán solucionados y el producto será entregado antes del vencimiento de la prórroga en abril.

¿Subirán los precios de combustibles de Petropar?

Más allá del problema del combustible catarí, Wilka asumió la presidencia de Petropar en un momento de incertidumbre en el mercado internacional del petróleo debido a la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán a principios de este mes, que ha causado que se disparen los precios internacionales.

El sector privado de venta de combustible en Paraguay ha respondido a las convulsiones del mercado internacional elevando en hasta 700 guaraníes por litro los precios de sus productos. Petropar, sin embargo, aún no ha ajustado sus propios precios.

Al respecto, Wilka dijo que “queremos ser responsables y cautos en las decisiones que vamos a tomar” y “dejar que el mercado se calme” antes de realizar eventuales ajustes de precios.

No descartó una eventual suba de los precios de Petropar. Señaló que, si bien ayer los precios internacionales de diésel y gasolina tuvieron un “leve descenso”, la tendencia general sigue siendo al alza y los valores se mantienen por encima de lo normal.

Wilka afirmó que Petropar cuenta hoy con “stock” de combustible para unos tres meses. Sin embargo, señaló que la suba de precios en el sector privado probablemente llevará a que más usuarios recurran a Petropar, lo que podría acelerar el ritmo en que se agotarán esas reservas.

“Estamos controlando para que no haya una corrida y se vacíen los tanques, no entrar en una psicosis generalizada de suba de precios”, dijo.

Agregó que, si Petropar implementa subas en sus precios, lo haría de forma “gradual”.