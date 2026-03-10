Video: agente de la Caminera golpeó a un hombre con su walkie talkie tras discusión

Un hombre presentó su denuncia contra un agente de la Patrulla Caminera por extorsión y agresión física. El incidente ocurrió este lunes por la tarde, en el puesto ubicado el cruce de la ruta Mariscal Estigarribia y la avenida Madame Lynch, en Fernando de la Mora.

La víctima es Adrián Andrés Llanes (39), jefe de transportes de la empresa Inca, quien acudió al puesto de control tras recibir el llamado de uno de sus choferes.

Lea más: CGR detecta posibles irregularidades en Caminera con cargos y robo de combustible

El empleado estaba retenido porque su licencia de conducir supuestamente no coincidía con el tipo de vehículo que manejaba. Sin embargo, según la denuncia formulada ante la Comisaría 2da Central, el problema también era porque los inspectores habrían solicitado una suma de dinero para dejarlo ir.

Un “culatazo” en medio de la discusión

De acuerdo al relato de la víctima y el informe policial, Llanes llegó al sitio para asistir a su empleado y comenzó a cuestionar el procedimiento de los agentes.

En medio de la acalorada discusión, cuando el hombre intentaba salir de la oficina del puesto de control, uno de los uniformados reaccionó de forma violenta.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Video: denuncian a agentes de Patrulla Caminera por el supuesto robo de una cartera

El subinspector Tomás Dejesús Muñoz López (28) fue señalado como el autor de un golpe a la cabeza de Llanes, y usó la culata de su radio walkie-talkie.

La agresión le provocó un corte y un leve sangrado, lo que obligó a la intervención de la Policía Nacional.

Investigación fiscal en curso

El comisario Ismael Guerrero, de la Comisaría 2da de Fernando de la Mora, confirmó que sus efectivos acudieron al lugar y encontraron a la víctima con rastros de la agresión.

“El denunciante manifestó que hubo un pedido de dinero al empleado y que, al intervenir, recibió el golpe con el aparato de comunicación”, explicó el jefe policial.

Además de Muñoz López, en el procedimiento administrativo figuran otros dos agentes: el subinspector Darío Roberto Fernández y el inspector ayudante Oscar Adrián Fernández Meza, quienes también estaban en el puesto al momento del incidente.

La fiscal de turno, Tamara Ávalos, ya se encuentra investigando el caso. Dispuso que la víctima sea sometida a un diagnóstico médico oficial para constatar las lesiones y ordenó que todos los antecedentes del caso y las actas de la denuncia sean remitidos a su unidad para iniciar la investigación penal.