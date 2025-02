Antolín Alcaraz: “Por el momento sigo como entrenador de la Sub 15″

Antolín Alcaraz es el entrenador que finalizó con la extensa ausencia de la selección de Paraguay en un Mundial Sub 20. El ex jugador de la Albirroja, mundialista en 2010, asumió en pleno campeonato: reemplazó a Aldo Duscher y debutó con triunfo 1-0 sobre Venezuela en la cuarta fecha del Grupo A. Posteriormente, lideró la clasificación, en el Hexagonal Final, a la Copa del Mundo.

“Lo que había planeado y soñado. Se dieron las cosas como uno menos imaginaba. Fue una experiencia espectacular, muy linda. Me queda un recuerdo muy lindo, no solo por el campeonato, sino el grupo humano, los jugadores, por lo que pasaron. El sentimiento y el orgullo son increíbles”, expresó Antolín al aterrizar al Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, en Luque.

¿Antolín Alcaraz dirige en el Mundial Sub 20?

El Mundial Sub 20 Chile 2025 arranca el 27 de setiembre y a siete meses de la competencia, la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) todavía no definió si Antolín Alcaraz dirige a la selección de Paraguay. El técnico de 42 años manifestó que “hasta el momento no hablamos nada” y aseguró que continúa siendo el seleccionador de la categoría Sub 15.

“Siempre tuvimos un grupo muy bueno, el apoyo del presidente y de toda la comitiva (…) Por el momento no hablamos nada. Las cosas son prematuras. Estamos saliendo del torneo, ahora a disfrutar con la familia y después veremos. Por el momento sigo, hasta que no haya nada nuevo, como entrenador de la sub 15″, manifestó Alcaraz a ABCTV.