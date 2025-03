“Me escribió mi entrenador de Getafe a decir que no hago goles allá”

Omar Alderete anotó el gol de la victoria 1-0 de la selección de Paraguay sobre Chile por la fecha 13 de las Eliminatorias Sudamericanas. La Albirroja de Gustavo Alfaro sumó el cuarto triunfo consecutivo de local, extendió a siete los partidos sin perder y encaminó la clasificación al Mundial EstadosUnidos/México/Canadá 2026.

Posterior al triunfo en un estadio Defensores del Chaco colmado, Alderete habló en zona mixta. A pesar del ambiente de euforia por haber ganado a un rival directo como la Roja, el defensor pidió calma y aseguró que “quedan varias finales”. “Hay que tener calma, dimos un gran paso, pero quedan varias finales. Saldremos a buscar los demás partidos de la misma forma”, expresó.

El mensaje del DT de Getafe a Omar Alderete

Omar Alderete es uno de los goleadores de Paraguay en el ciclo Alfaro. El tanto que convirtió ante Chile es el segundo después del gol a Argentina en el combo anterior. En la charla con los medios, el ex Cerro Porteño reveló el mensaje que recibió del entrenador del Getafe. “Ya me escribió mi entrenador del Getafe a decir que no hago goles allá y solo hago goles acá”, comentó entre risas.

Alderete solo anotó un tanto en las tres temporadas en los Azulones: el único fue para el 1-0 frente a Betis por la fecha 36 de la LaLiga (24 de mayo de 2023). Desde entonces, las veces que marcó fueron con el seleccionado paraguayo: 1 en la derrota 4-1 ante Brasil en la Copa América 2024, 1 en el 2-1 a Argentina y 1 en el 1-0 a Chile por las Eliminatorias Sudamericanas 2026.

