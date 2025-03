Eliminatorias Sudamericanas: Los partidos y la TV en vivo hoy

Las Eliminatorias Sudamericanas 2026 cierran hoy el antepenúltimo combo. A diferencia de la décimo tercera ronda, que comenzó el jueves 20 con tres partidos y finalizó el viernes 21 con otros dos, la fecha 14 es íntegramente este martes 25 de marzo: Bolivia vs. Uruguay, Chile vs. Ecuador, Venezuela vs. Perú, Colombia vs. Paraguay y Argentina vs. Brasil.

La jornada empieza en los 4.150 metros de El Alto: a las 17:00, la Verde recibe a la Celeste. Luego, los restantes son las 21:00: la Roja mide a la Tri en el Nacional de Santiago; la Blanquirroja visita a la Vinotinto en el Monumental de Maturín; la Albirroja enfrenta al Tricolor en el Metropolitano de Barranquilla y, la Albiceleste y la Canarinha juegan en el Monumental de Buenos Aires.

Eliminatorias Sudamericanas 2026: Las posiciones

La tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas tiene a Argentina con 28 puntos, Ecuador con 22, Brasil 21, Uruguay y Paraguay 20 y, Colombia 19, todos en zona de clasificación directa al Mundial EstadosUnidos/México/Canadá 2026. Por su lado, Bolivia con 13 ocupa puesto de repechaje, mientras que Venezuela con 12, Perú con 10 y Chile 9 están fuera de todo.

Eliminatorias Sudamericanas 2026: La TV en vivo

Bolivia vs. Uruguay: 17:00 por GEN

Chile vs. Ecuador: 21:00 por GEN (Diferido a las 00:00)

Venezuela vs. Perú: 21:00 por HEI

Colombia vs. Paraguay: 21:00 por GEN

Argentina vs. Brasil: 21:00 por UNIVERSO