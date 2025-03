Paraguay enfrenta a Colombia por un nuevo paso hacia el Mundial 2026

Paraguay disputa hoy el segundo partido del penúltimo combo de las Eliminatorias Sudamericanas. La Albirroja busca un nuevo paso hacia el Mundial EstadosUnidos/México/Canadá 2026: a las 21:00, hora de nuestro país, enfrenta a Colombia en el estadio Metropolitano de Barranquilla. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC FM 98.5 y ABC TV Paraguay en Youtube.

La selección paraguaya no solo defiende el invicto de la era Gustavo Alfaro sino que también, quiere continuar sobre el Tricolor en la tabla de posiciones. El combinado nacional, que superó 1-0 a Chile con gol de Omar Alderete en el primer encuentro de la ventana, suma 20 puntos y ocupa el quinto puesto, en zona de clasificación directa a la próxima Copa del Mundo.

El seleccionado guaraní arrastra dos juegos sin derrotas como visitante de Colombia: remontó y ganó 2-1 con goles de Óscar Cardozo (89′) y Antonio Sanabria (92′) en las Eliminatorias Sudamericanas Rusia 2018 y empató sin goles en las Eliminatorias Sudamericanas Qatar 2022. La última vez que perdió fue en las Eliminatorias Sudamericanas Brasil 2014 (2-0).

Paraguay: 7 partidos invicto con Gustavo Alfaro

La selección de Paraguay arrastra un invicto de 7 partidos. Desde la asunción de Gustavo Alfaro, quien reemplazó a Daniel Garnero, la Albirroja ganó los cuatro cotejos que disputó de local y empató todos los que jugó de visitante: 0-0 vs. Uruguay, 1-0 vs. Brasil, 0-0 vs. Ecuador, 2-1 vs. Venezuela, 2-1 vs Argentina, 2-2 vs Bolivia y 1-0 vs. Chile.

Colombia y la racha de 3 derrotas consecutivas

Colombia atraviesa una racha de encuentros sin ganar en el clasificatorio mundialista. Los dirigidos por Néstor Lorenzo suman tres derrotas consecutivas: desde la goleada 4-0 a Chile en condición de local, perdió 3-2 con Uruguay en el Centenario de Montevideo, 1-0 con Ecuador en el Metropolitano de Barranquilla y 2-1 con Brasil en el Mané Garrincha de Brasilia.

La formación de Colombia vs. Paraguay por las Eliminatorias Sudamericanas 2026

Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Richard Ríos, Jhon Arias, James Rodríguez; Luis Díaz y Jhon Durán.

Entrenador: Néstor Lorenzo

La formación de Paraguay vs. Colombia por las Eliminatorias Sudamericanas 2026

Roberto Jr. Fernández; Juan José Cáceres, Fabián Balbuena, Omar Alderete, Junior Alonso; Diego Gómez, Andrés Cubas, Matías Galarza; Julio Enciso, Miguel Almirón; Gabriel Ávalos.

Entrenador: Gustavo Alfaro