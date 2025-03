¿Qué dijo el VAR de la mano penal que protestó Paraguay?

Paraguay había reclamado penal a los 15 minutos del primero tiempo. Miguel Almirón había superado al arquero con un toque de cabeza y quedó mano a mano con Johan Mojica. El ex Cerro Porteño remató a colocar, pero el balón terminó en el córner luego de un desvío en el lateral izquierdo. Toda la Albirroja reclamó una mano que ni el VAR ni el árbitro sancionaron.

La Conmebol publicó hoy el audio del análisis de Silvio Trucco, el juez en el vídeo arbitraje. El argentino observó la jugada con diferentes tomas y comunicó a Facundo Tello que el balón no había pegado en el brazo de Mojica. “La pelota pega en el cuerpo, el brazo está en una posición anti natural, pero no veo roce, no veo toque en la pelota, pasa de largo”, informó el referí.

El audio VAR del penal que reclamó Paraguay