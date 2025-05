Alfaro viajará a Europa para gestionar la anticipada incorporación de los seleccionados

“Estuve en Estados Unidos reuniendo con los chicos que están en MLS, hablando con todos los muchachos, ahora el jueves viajo a Europa a reunirme con los jugadores y ver fútbol allá, reunirme con los chicos que están en Europa, estamos gestionando la chance de ver si podemos anticipar un poquitito los días de entrenamiento para ver si podemos tenerlos dos o tres días antes, ya que los campeonatos terminan el 25, y por eso ir a hacer ese tipo de gestiones. A uno le gustaría estar trabajando y entrenando con los muchachos, pero este tiempo pide esto, es una fecha FIFA muy trascendente, muy importante para Paraguay, para todos nosotros, los chicos la están viviendo con mucha expectativa como todo el país y ojalá podamos seguir de la misma manera”, manifestó el seleccionador albirrojo.

El profesional argentino no dio pistas de si podría haber una sorpresa en la lista, que podría darse a conocer el próximo lunes 26. “Siempre soy muy cauto en ese aspecto, porque las Selecciones me enseñaron que hay que esperar los tiempos. Uno puede tener en la cabeza algunas cosas que quiere hacer, trabajar o planificar, y de pronto aparece algo en el medio que conspira contra esa posibilidad y termina abortando todo. Entonces, ahora tenemos este viernes para hacer el bloqueo general de todos los jugadores que están en el exterior. Después, el 26 creo que tenemos que presentar la lista definitiva, más o menos. Un poco contemplando todo eso y, como sigo insistiendo en el hecho de ver, tal vez para la próxima fecha FIFA, si bien tratamos de hacer un microciclo con arqueros (y queremos hacerlo con todos los arqueros para conocerlos), a mí me gustaría también tener la chance de trabajar con los chicos que están acá en el país", manifestó.

El conductor aseguró además que Paraguay está compitiendo por la plaza con Venezuela y Bolivia. “Los números le siguen dando a todos, pero después de este combo ya los números a algunas selecciones tal vez no le den y ahí es donde nosotros tenemos que tener claro qué es lo que estamos buscando, quiénes son nuestros rivales, tener en claro que nosotros estamos compitiendo contra Venezuela y contra Bolivia, que no tenemos que mirar otra cosa, que los puntos que necesitemos sacar van a depender de los puntos que saquen Venezuela y Bolivia, queremos llegar al partido de Perú dependiendo exclusivamente de nosotros. Sabemos que van a ser dos rivales de mucha jerarquía como es el que están compartiendo en este momento la tabla de posiciones con nosotros, y eso habla muy bien de Paraguay, más allá de lo bien que uno pueda hablar de Brasil y lo bien que uno pueda hablar de Uruguay, porque Paraguay por mérito propio se ganó el derecho a compartir ese lugar" finalizó el seleccionador.

Por la decimoquinta ronda las Eliminatorias Sudamericanas, la Selección Paraguaya recibirá a Uruguay, en el estadio Defensores del Chaco, el jueves 5 de junio, a las 20.00. Mientras que, el martes 10, la Albirroja visitará a Brasil, en el estadio Arena Corinthians, en São Paulo. Este enfrentamiento se pondrá en marcha a las 21:45.