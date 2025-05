La Albirroja Sub 16, campeona invicta de la FIFA Youth Series

El dominio paraguayo fue total, y los goles que sellaron el triunfo fueron obra de Víctor López, Elías Díaz y Axel Gómez. Este resultado no solo les otorgó el título, sino que también coronó una performance impecable, ya que Paraguay ganó los tres encuentros disputados en esta FIFA Youth Series, organizada para selecciones masculinas Sub 16 como parte de los preparativos para la Copa Mundial Sub 17 que se disputará en noviembre.

Este campeonato representa un hito significativo para el fútbol paraguayo, demostrando el talento y el potencial de sus jóvenes promesas en el escenario internacional. La Albirroja Sub 16 se erige como la primera campeona de este novedoso certamen organizado por la FIFA, dejando una huella imborrable en Suiza.

De la competencia amistosa juvenil participaron seis selecciones, además de Paraguay (Conmebol), también estuvieron Suiza (anfitriona y representante de la UEFA), Guatemala (Concacaf), Malasia (Confederación Asiática de Fútbol), Nueva Zelanda (Confederación de Fútbol de Oceanía) y Túnez (Confederación Africana de Fútbol). Los equipos fueron divididos en dos grupos, la Albirroja integró el Grupo B junto a Túnez y Malasia, del cual resultó ganador y enfrentó en el duelo decisivo al ganador del Grupo A, Nueva Zelanda, al que también doblegó.

La campaña Albirroja en la FIFA Youth Series 2025

Paraguay 1–Malasia 0 (Grupo B)

Cancha: Home of FIFA. Árbitro: Manuel Pfister. Asistentes: Sascha Pucillo y Raphael Muhn. Cuarto árbitro: Samuel Gubic.

Alineaciones:

Paraguay (1): Armando González; Yonathan Cubilla, Yago Portillo, Kevin Amarilla (90′ Fabio Cardozo) y Mathías Cabrera (73′ Elías Díaz); Héctor Salinas (62′ Tovia Ortiz), Brahian Leguizamón ( 62’ Elián Garcete), César Mareco y Alan Fernández (71′ Víctor Cáceres); Jonathan Rolón (62’ Éver López) y Víctor López (62′ Lucas Romañach). DT: Wilfrido Bazán.

Malasia (0): Aiman Hanaf; Amirul Mazlam, Nourrul Lizam, Nurikhwam Hazeem, Iman Hapis, Iman Shukor; Arayyan Norizam, Arfan Marzuki, Ailef Faizal; Syazani Yussairi y Nabil Zaidi. DT: Javi Jorda.

Gol: 54′ Jonathan Rolón (Paraguay). Amonestado: 35′ Alief Faizal. Expulsado: 90′+5′ Aqhyl Famy (Malasia).

Túnez 2-Paraguay 4 (Grupo B)

Estadio: Home of FIFA. Árbitro: David Portmann. Asistentes: Asvin Gnanakaran y Roland Mueller. Cuarto árbitro: Samuel Wenger.

Alineaciones:

Túnez (2): Amine Away; Rayen Hamdi, Moncef Thabti, Youssef Boulifi, Islem Aloui y Toussef Ben; Anas Trimech, Malek Araissi y Yessin Hadrich; Taieb Melloui y Obada Bouzid. DT: Nejah Toumi.

Paraguay (4): Armando González; Yonathan Cubilla, Yago Portillo (58′ Elías Díaz), Kevin Amarilla (56′ Fabio Cardozo) y Joaquín Mareco; Héctor Salinas (65′ Tovia Ortiz), Alan Fernández, Brahian Leguizamón (75′ Mathías Cabrera) y Elian Garcete (85′ Manuel Cáceres); Jonathan Rolón (56′ Ever López) y Víctor López (46′ Lucas Romañach). DT: Wilfrido Bazán.

Goles: 5′ y 23′ Héctor Salinas, 37′ Kevin Amarilla y 90′+6′ Mathías Cabrera (P); 37′ Youssef Ben y 46′ Islem Aloui (T). Amonestados: 7′ Youssef Boulifi (T); 54′ Yago Portillo (P).

Nueva Zelanda 0-Paraguay 3 (Final)

Estadio: Home of FIFA. Árbitro: Maximilian Zihlmann. Asistentes: Emanuel Schuepfer y Sascha Pucillo. Cuarto árbitro: Maurus Rothen.

Alineaciones:

Nueva Zelanda (0): Joseph Chalabi; Joseph Mcintyre, Grayson Cattle, Ethan Dyer y Nicholas Ferguson; Willem Des Tombe, Matías Nunez, Ben Trenberth y Sena Vesty; Sean Kane y Benjamín Pérez. DT: Martin Bullock.

Paraguay (3): Armando González (90′ Tiago González); Yonathan Cubilla, Elías Díaz, Kevin Amarilla (90′ Aldo Arzamendia) y Joaquín Mareco; Héctor Salinas, Alan Fernández (90’Axel Gómez), Brahian Leguizamón (62’Mathias Cabrera) y 82′ Víctor Cáceres; Elián Garcete (88′ Yago Portillo) y Jonathan Rolón (73′ Tovia Ortiz) y Víctor López (62′ Éver López). DT: Wilfrido Bazán.

Goles: 19′ Víctor López, 79′ Elías Díaz y 90’+5’ Axel Gómez (Paraguay). Amonestados: 25′ Joseph Mcintyre (Nueva Zelanda); 75′ Jonathan Cubilla (Paraguay).

* Datos proveídos por el Departamento de Prensa de la Asociación Paraguaya de Fútbol “APF”