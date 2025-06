Gustavo Alfaro: “No firmo el repechaje, quiero clasificar a la Copa del Mundo”

Paraguay enfrenta el jueves a Uruguay por la fecha 15 de las Eliminatorias Sudamericanas. La Albirroja afronta un combo que puede anticipar la clasificación al Mundial EstadosUnidos/México/Canadá 2026. En la víspera del partido en el Defensores del Chaco, el entrenador Gustavo Alfaro apuntó a la importante del encuentro frente a la Celeste: “Este es el partido”, expresó.

“Venezuela Bolivia es un partido determinante para los dos y para nosotros también porque de acuerdo a lo que pase en ese resultado por ahí el repechaje ya estaría asegurado”, mencionó Alfaro en referencia a la combinación que necesita la selección paraguaya para asegurar el repechaje: victoria sobre los charrúas y triunfo de la Vinotino contra la Verde.

Gustavo Alfaro: “Quiero clasificar a la Copa del Mundo”

“Si ustedes me decían antes de empezar con Uruguay y cómo estaban en la tabla que firmaba el repechaje, capaz te lo firmaba. Pero hoy no te lo firmo, yo quiero clasificar a la Copa del Mundo”, aseguró Alfaro. “Se que todo el esfuerzo que hicimos hasta acá, que fue importante, no me alcanza. Tenemos que hacer un esfuerzo mucho más importante”, puntualizó el DT.

Si Paraguay mezcla el primer par de resultados entre el jueves y viernes, debe empatar o superar a Brasil y esperar que los venezolanos pierdan contra los charrúas, ambos el martes, para sellar el boleto a la próxima edición de la Copa del Mundo. Pero Alfaro adelantó que no quiere pensar más allá del choque contra el equipo de Marcelo Bielsa por la relevancia del compromiso.

“Uruguay es el partido, este es el partido”

“Uruguay es el partido, este es el partido. Y Uruguay lo está viviendo de la misma manera. Yo no quiero ir más allá y mirar más allá de lo que va a pasar después. Para mí estos noventa minutos serán decisivos y no hay otra cosa en mi cabeza que no sea le partido de Uruguay porque Uruguay vendrá a jugar de esa manera, de la misma manera que lo va a jugar Paraguay”, finalizó.